Borna

Die Polizeidirektion Leipzig hat einen Einbruch in ein Bornaer Seniorenheim gemeldet. Demnach drangen Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in das Gebäude ein; eine Straße wird nicht genannt. Dort hebelten sie mehrere Türen zu Büros auf und entwendeten Tresore samt Inhalt. Der Stehlschaden beläuft sich auf eine hohe dreistellige Summe, heißt es, also wurden Dinge im Gesamtwert von unter 1000 Euro gestohlen. Der Sachschaden vor Ort wird sogar auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Als Tatzeitraum gibt die Polizei Dienstag, gegen 19.30 Uhr, bis zum nächsten Morgen, 6 Uhr, an. Von Kriminaltechnikern wurden Spuren gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Von LVZ