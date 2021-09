Eine Bleichert-Eidechse zuckelt durch Bornas Ortsteil Wyhra

Borna

80 Teilnehmer, mehrere hundert Besucher, strahlender Sonnenschein und gute Laune an allen Ecken und Enden: Das Schleppertreffen an der Neuholländermühle im Bornaer Ortsteil Wyhra war am Wahlsonntag ein wahrer Publikumsmagnet. Ob Hanomag, Deutz, Lanz Bulldog, Pionier oder Porsche, ob Korso oder Fachsimpelei: Zu gucken gab es vieles. Und zu erleben auch.

Zum wiederholten Male hatten Barbara Artelt und ihr Mann Gerhard, die Eigentümer der Mühle und des dortigen Traktorenmuseums, Schlepperfreunde aus ganz Deutschland eingeladen. Dieses Jahr allerdings – eher untypisch, aber der Pandemie geschuldet – im September, und zwar zur mittlerweile 17. Auflage. „Das Treffen heute ist sozusagen ein Nachschlag zu den Tagen der Industriekultur“, erklärte Barbara Artelt. Denn beim Schleppertreffen wurde zugleich die Bleichert-Allee eröffnet. In den vergangenen Monaten waren hier rund um den Bergbaulehrpfad 100 Bäume gepflanzt worden, zudem ist Familie Artelt seit wenigen Monaten stolzer Besitzer einer „Bleichert-Eidechse“, Baujahr 1955.

Kahnsdorfer rückt mit dem Volldiesel Nummer „100“ an

Dass das Paar an diese Rarität kam, ist lediglich einem Zufall geschuldet. „Die bisherigen Eigentümer wollten das Fahrzeug verkaufen, aber in Leipzig wollte es, obwohl es hier die Bleichert-Werke gab, niemand haben“, erzählte Artelt. Deshalb hätten sie und ihr Mann nicht lange gefackelt und zugeschlagen. Nun ergänzt die Eidechse den rund 30 Fahrzeuge starken Fuhrpark.

Familie Artelt ist seit wenigen Monaten stolzer Besitzer einer Bleichert-Eidechse. Quelle: Julia Tonne

Einen ungewöhnlichen Hingucker hatte auch Andreas Schulze aus Kahnsdorf mitgebracht. Mit einem Lanz Bulldog aus dem Baujahr 1939 war er nach Wyhra gekommen. Im Schlepptau, also auf dem Hänger, hatte er einen Lanz Bulldog von 1955. Und zwar die Nummer „100“ von insgesamt 402 in Mannheim hergestellten Volldiesel-Bulldogs. Das zweite Exemplar nennt er erst seit Mai sein Eigen, „den habe ich in Bayern gefunden und gleich gekauft“, erzählt er. Nun hofft er, mit den beiden Traktoren den Grundstock für eine Oldtimer-Manie bei seinen Enkeln zu legen. Die beiden Jungs sind drei Jahre und fünf Monate alt – „der Große jedenfalls ist schon Feuer und Flamme“. Weshalb Schulze überlege, im Oktober mit der Nummer 100 nach Bayern zu fahren, um seinem großen Enkelsohn zum Geburtstag zu gratulieren und ihm eine Tour mit dem ungewöhnlichen Gefährt zu schenken.

Dass die beiden Bulldogs ein Hingucker sind, steht außer Frage. Rost gehört hier zum guten Ton. Eine makellose Lackierung? Fehlanzeige. „Ich bin ein Erhalter, kein Restaurator“, begründet der Kahnsdorfer. Und ein bisschen verrückt sei er außerdem, sonst sei man bei diesem Hobby falsch aufgehoben.

Andreas Schulze ist mit zwei Lanz-Bulldogs gekommen. Einer davon, aus dem Jahr 1955, ist ein Volldiesel. Quelle: Julia Tonne

Abseilen von der Mühle erfreut sich großer Beliebtheit – bei den Mädchen

Ein ganz anderes Hobby zog die drei Mädchen Annika, Felicitas und Clara nach Wyhra. Weil die Dreierbande durchaus verrückte Dinge bevorzugt, ließen sich die Mädchen von der Mühle abseilen. Seit Jahren bereits zeichnet Jürgen Butze, Mitglied des Mühlenvereins, seit 1974 aktiver Bergsteiger und zudem Mitglied im Deutschen Alpenverein, für das Abseilen verantwortlich und schickt die Wagemutigen 17 Meter in die Tiefe. Und jedes Jahr stellt er von neuem fest: „Viel mehr Mädchen und Frauen als Männer trauen sich runter.“ Denn Mut sei unerlässlich, um die Strecke vom sogenannten Sackloch bis zur Veranda zu überwinden. Am schwierigsten seien der Ausstieg und das Loslassen des Sicherungsseils. Das nämlich hielt Butze fest in der Hand.

Von Julia Tonne