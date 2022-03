„Eine einzige Katastrophe“: Irpinerin spricht in Borna über zerstörte Heimat

Borna

Das Leid ist ihr ins Gesicht geschrieben. Die Strapazen der Flucht ebenso – und die Angst, irgendwann nichts mehr so wiederzusehen, wie es einst aussah. Anzhelika Kutcenko ist vor wenigen Tagen vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen, genauer: aus Bornas Partnerstadt Irpin.

Bis vor Kurzem noch arbeitete sie dort für die Stadtverwaltung. Dann rollten die ersten russischen Panzer, fielen russische Soldaten in die Stadt ein. Beschossen Wohnhäuser, beschossen Schulen, zerstörten die Infastruktur. Ließen kein Stein auf dem anderen, erzählt sie.

Flucht über Moldawien, Rumänien, Polen

„Wir wurden aus unserer Heimat vertrieben“, berichtet Kutcenko beim Treffen von Schutzsuchenden aus Irpin und Helfern aus Borna. „Viele Menschen konnten noch gar nicht aus der Stadt raus, weil sie eingeschlossen sind. Viele Verbindungen aus der Stadt heraus sind zerstört.“ Sie habe Glück gehabt, sei dann über Moldawien und Rumänien geflüchtet. In Polen habe ihre Gruppe Vertreter aus Borna getroffen, die sie nach Deutschland brachten.

Die bisherige Arbeitsstätte von Anzhelika Kutcenko: das Rathaus in Irpin (rechts). Quelle: Julia Tonne

Menschen verstecken sich in U-Bahn-Schächten

Irpin gleiche mittlerweile einer dem Erdboden gleichgemachten Stadt. Was einst Wohnhäuser waren, seien nur noch Ruinen, in denen die Menschen nicht mehr leben könnten. Die meisten Schulkinder könnten nicht mehr zur Schule, weil die Gebäude zerstört und die Gefahren zu groß seien. Unzählige Menschen würden sich in U-Bahn-Schächten verstecken, um nicht von Bomben, Granaten und Trümmerteilen verletzt oder getötet zu werden.

„Es ist eine einzige Katastrophe“, sagt Kutcenko. Während des Gesprächs, das von Margitta Schade, der früheren Leiterin des Gymnasiums „Am Breiten Teich“, übersetzt wird, hat sie immer wieder mit den Tränen zu kämpfen. Die geflüchteten Ukrainer, die alle nicht wissen, ob und wann sie jemals wieder in ihr Land zurückkehren können, seien in einem Schockzustand. „Wir alle wollen zurück, aber ob das möglich ist und was wir dann vorfinden, weiß niemand.“

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Freunde sind in Irpin eingeschlossen

Auch wenn Kutcenko in Borna in Sicherheit ist, Ruhe findet sie nicht. Zwar werde sie – wie andere auch – im Hotel „Drei Rosen“ sehr gut versorgt. Doch sie mache sich unheimlich Sorgen um Freunde und Verwandte. Viele konnten demnach noch nicht aus der Stadt fliehen. „Sie sind eingeschlossen und finden keine Fluchtwege.“ Zu vielen sei darüber hinaus der Kontakt abgerissen.

Vor einigen Jahren haben Bornaer, darunter die damalige Leiterin des Gymnasiums „Am Breiten Teich“, Margitta Schade (l.), die Partnerstadt Irpin und ihre Schulen besucht. Viele Schulen dort sind mittlerweile zerstört. Quelle: Julia Tonne

Der Stadt Borna gegenüber sei sie unendlich dankbar, dass diese so schnell und vor allem unbürokratisch geholfen habe. Und auch immer noch helfe. „Und Simone Luedtke, die Bürgermeisterin, hat ein großes Herz.“

Oberbürgermeisterin pflegt enge Kontakte nach Irpin

Die Rathauschefin (Linke) kämpft bei dem Treffen ebenfalls mit den Tränen. Was nicht verwundert, schon mehrmals war sie in Irpin, lernte Land und Leute kennen, knüpfte Freundschaften. Und sie hat weiter enge Kontakte in die Ukraine gepflegt. Die Stadt jetzt so zu sehen und mitzuerleben, wie Russland die Ukraine dem Erdboden gleichmacht, entsetze sie unendlich, lasse sie kaum zur Ruhe kommen. Die Hilfe von Seiten Bornas ist eine Selbstverständlichkeit, findet Oberbürgermeisterin Luedtke.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne