„Einkauf bei Fackelschein“ lockt in die Frohburger City

Frohburg

Gefahr von oben in Form von Niederschlägen drohte den stimmungsvollen Leuchtkörpern im Rahmen der am Freitagabend in Frohburg durchgeführten Veranstaltung „Einkauf bei Fackelschein“ definitiv nicht. „Wir haben noch nie so gutes Wetter gehabt“, berichtet Evelyn Lechner vom Organisationsteam.

Die Vize im Gewerbeverein der Rennstadt hatte gemeinsam mit weiteren Vereinsakteuren die im vergangenen Jahr dem Corona-Virus zum Opfer gefallene Traditionsveranstaltung kurzfristig auf die Beine gestellt. „Trotz der Tatsache, dass wir nicht alle Innenstadt-Händler in der Kürze der Zeit erreichen konnten, haben sich gut drei Viertel von ihnen beteiligt“, freut sich die Frohburger Apothekerin.

Dankbares Publikum

Ebenso darüber, dass die Veranstaltung, zu deren Gelingen auch die mit einem Lkw von Geschäft zu Geschäft gepilgerte Band „Leiseschrei“ einen Beitrag leistete, auf eine gute Resonanz stieß. „Die Besucherinnen und Besucher haben sich sehr dankbar für unser Engagement gezeigt und sind einmal mehr zahlreich erschienen“, so die Gewerbevereins-Vize. Diese betont, dass es den beteiligten Gewerbetreibenden an diesem Abend keineswegs um Umsätze gehe.

„Das ist völlig nebensächlich, wir betrachten die Veranstaltung in erster Linie als ein Fest der Begegnung“, so Evelyn Lechner, deren Verein dieses bislang immer erst nach den Herbstferien organisiert hat. „Die Chance auf gutes Wetter ist dann allerdings immer sehr gering, sodass es eine nochmalige Überlegung wert ist, ob wir diesen Termin Anfang Oktober nicht beibehalten.“

Überdenkenswerter Termin

Bislang sei dies daran gescheitert, dass damit der Abstand zwischen dem Fackelfest und dem kurz zuvor veranstalteten Rennwochenende, in das viele Händler involviert seien, zu gering ausfiele. „Mit der Erfahrung des guten Wetters in diesem Jahr im Hinterkopf sollten wir uns aber dieses Themas noch einmal annehmen“, findet die Frohburger Gewerbevereins-Vize.

Von Roger Dietze