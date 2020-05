Einkaufsladen für Großdeuben lässt weiter auf sich warten

Böhlen

Es geht nicht voran. Noch immer warten die Bewohner des Böhlener Stadtteils Großdeuben auf eine Einkaufsmöglichkeit. Und noch immer ist die nicht in Sicht. Das ergab eine Nachfrage von FDP-Stadtrat Bernd Seidel bei der Stadtverwaltung. Dieser Umstand sei aber nicht der Verwaltung anzulasten, machte Böhlens Bürgermeister in seiner Antwort deutlich.

Wie berichtet, hatte die Interessengemeinschaft (IG) Großdeuben im März ein Konzept vorgelegt, das vorsieht, ein mobiles Mietgebäude – eine Art Container – auf dem Grundstück der bereits bestehenden Sporthalle in der Zehmener Straße zu errichten. Betreiber soll, wenn es nach den Vorstellungen der IG geht, Ina Elsner werden, die bereits seit 14 Jahren in Borna den Bioladen „The best of“ betreibt. Und die längst auch Interesse bekundet hat.

Antrag von Betreiberin aus Borna liegt noch immer nicht vor

„Gespräche zwischen Frau Elsner und der Stadt hat es auch schon gegeben, allerdings ist Frau Elsner leider nicht auf uns zugekommen“, erklärte Berndt dem Stadtrat während der vergangenen Sitzung Ende April. Nach eigener Aussage hatte der Rathauschef Elsner darum gebeten, einen Dreizeiler zu formulieren, in dem sie kurz beschreibt, was sie plant. „Allerdings ist das zwei Monate her, und eine Rückmeldung hat es seitdem nicht gegeben“, erklärte Berndt. Die Verwaltung jedoch könne erst dann anfangen zu arbeiten, wenn der künftige Betreiber einen entsprechenden Antrag einreiche.

Die Interessengemeinschaft Großdeuben spricht sich dafür aus, hinter der bestehenden Turnhalle eine Art Container für einen Einkaufsladen auszustellen. Quelle: Julia Tonne

Wie Berndt verdeutlichte, wären die Großdeubener längst weiter, wenn die Stadt mit Claude Böhler zusammen gearbeitet hätte. Der Bauträger der neuen Eigenheime in der Zeschwitzer Straße hatte mehrmals gegenüber der Stadt sein Interesse am freien Grundstück nahe des Gymnasiums bekundet, um dort einen Einkaufsmarkt errichten zu können. Zumal mit dem Betreiber des Nahkaufs in Größstädteln ( Markkleeberg) auch ein Betreiber für Großdeuben in den Startlöchern stehen würde.

Böhlens Bürgermeister hofft auf „Multifunktionshaus“

Weshalb Berndt in der Sitzung noch einmal darum warb, von Böhler ein „Multifunktionshaus mit Wohnungen, Arztpraxis und eben Einkaufsladen“ auf dem Grundstück bauen zu lassen, in das dann eine Zweigstelle des Nahkaufs einziehen könne. „Das wäre die schnellste Lösung, um endlich zu einem Einkaufsmarkt zu kommen.“ Zumal das Aufstellen eines Containers nicht wesentlich schneller gehen würde. „Denn auch dort braucht es Wasser- und Abwasseranschlüsse und ein vernünftiges Fundament.“

Das freie Grundstück hat mit dem Gymnasium Großdeuben und Bauträger Claude Böhler gleich zwei Interessenten. Quelle: Julia Tonne

Währenddessen steht noch immer eine Antwort des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) aus. Das sollte sich nach einer Ortsbegehung von Gymnasium und Stadt dazu äußern, ob denn auch die bestehende Turnhalle in der Zehmener Straße reichen würde, um alle Anforderungen für die Anerkennung des Gymnasiums zu erfüllen. Sollte das nämlich nicht der Fall sein, müsste der Trägerverein Lernwelten eine neue Sporthalle errichten. Wunschgrundstück dafür ist das an die Schule angrenzende Areal, für das auch Böhler einen Kaufantrag einreicht hat.

