Einkaufslust für den Advent: Groitzscher können wieder zu Penny

Groitzsch

Rechtzeitig vor Beginn der Adventszeit öffnet der Penny-Markt in Groitzsch wieder seine Pforten. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilt, kann der Verkauf am 16. November starten. Damit werden die Einkaufswege für die Groitzscher innerorts wieder deutlich kürzer, im gleichen Atemzug wird das Handelsangebot in der Kernstadt wesentlich größer.

Mehr als ein Dreivierteljahr mussten die Groitzscher auf den Penny-Markt verzichten. Hier gab es Ende Januar den letzten Einkaufstag. Anfang Februar dann fiel das rund 30 Jahre alte Gebäude am Eck Friedrich-Ebert-Straße/Schusterstraße (B 176), das 1991 einer der ersten festen Standorte der neuen Handelsketten nach der Wende in der Region war, der Abrissbirne zum Opfer. Kurz danach begann der Neubau, der nun fast abgeschlossen ist. Während im Innenbereich alle Regale stehen und befüllt werden können, stehen noch die Arbeiten an den Außenanlagen auf der Agenda.

Sanierung wäre genauso teuer geworden wie Neubau

Damit zieht die Handelskette nach, was Fast-Nachbar „Netto Marken-Discount“ 2019 vorgemacht hatte: den Einkaufsmarkt abzureißen und an gleicher Stelle neu zu errichten. „Wir freuen uns sehr, dass die Neueröffnung noch dieses Jahr gelingt“, betont der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU) auf Nachfrage. Die Bewohner der Schusterstadt hätten schon viel Geduld und etwas längere Wege in Kauf nehmen müssen. Allerdings sei es nach drei Jahrzehnten an der Zeit gewesen, den Markt abzureißen und mit einem modernen und großzügig gestalteten Neubau zu ersetzen.

Ursprünglich hatte das Unternehmen über eine Sanierung nachgedacht, allerdings hätten Bausubstanz und vor allem die Haustechnik einer grundhaften Erneuerung bedurft. „Und die kommt den Kosten eines Neubaus gleich“, hatte Anja Schwerdtfeger, Regionsleiterassistenz Region Ost des Unternehmens Penny-Markt mit Sitz in Teltow, betont. Weshalb die Entscheidung gefallen sei, einen Neubau zu realisieren.

Penny-Neubau wird mit Apotheke ergänzt

Ursprünglich sollten sich die Türen schon früher öffnen. Vor dem Baubeginn war das für Oktober erhofft worden, zuletzt hatte das Unternehmen den 4. November avisiert, was nun auch noch mal etwas verschoben werden musste. Zumindest geht es rechtzeitig vor dem Adventsgeschäft los. Die neue Filiale soll rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Für die Kundschaft stehen demnach 54 Pkw-Stellflächen bereit. Zusätzliche Neuerung: Es gibt im Gebäude eine Apotheke.

Obwohl es noch nicht ganz so aussieht: Penny will am 16. November in Groitzsch seine Neubau-Filiale eröffnen. Quelle: Julia Tonne

Weitere Handelsketten bauen neu an der B 176

Mit der Neueröffnung des Penny-Marktes hört in Groitzsch die Entwicklung auf dem Handelssektor nicht, macht Bürgermeister Kunze deutlich. Gerade entlang der Bundesstraße gibt es weitere Projekte. Die Discount-Kette Aldi hat ebenfalls ihre alte Filiale abgerissen und errichtet einen neuen Markt. Trotz einiger Verzögerungen könnte der im ersten Quartal 2022 öffnen.

Darüber hinaus schlage der viel diskutierte Rewe-Markt in Kombination mit der Drogeriekette Rossmann sein Domizil am Ortseingang auf. Vor wenigen Wochen begannen die archäologischen Untersuchungen. Kunze erwartet den Baustart im Frühjahr und die Fertigstellung im vierten Quartal des nächsten Jahres. „Die Bundestraße wird damit zu einer wahren Einkaufsmeile“, sagte der Rathauschef.

Von Julia Tonne