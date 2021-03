Einkaufsmarkt in Regis-Breitingen macht Platz für Neubau

Regis-Breitingen

Vom Netto-Markt in Regis-Breitingen sind derzeit noch Mauerreste und Schutthaufen übrig. Die Filiale wird abgerissen, um einem Neubau Platz zu machen. Sie war am 21. Oktober 1999 eingeweiht worden und hatte nach reichlich 21 Jahren am 1. März ihren letzten Verkaufstag.

Überbrückung mit Verkauf im Netto-Zelt

Die Lebensmittel-Handelskette „Netto Marken-Discount“ will nun an gleicher Stelle einen Komplex mit fast 1100 Quadratmeter Verkaufsfläche errichten, circa 20 Prozent größer als bisher. Planmäßig soll der im Herbst in Betrieb genommen werden. In der Zwischenzeit läuft das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Waren des täglichen Bedarfs in einem Zelt auf dem Parkplatz an der Straße der Deutschen Einheit weiter, ebenso für die Backhaus-Hennig-Filiale aus dem Vorkassenbereich. Sie wird im Neubau mit einem Back-Café vertreten sein.

Von Olaf Krenz