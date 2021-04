Einst Ärztlicher Direktor in Bornas Krankenhaus: Dr. Peter Wolf ist tot

Borna

Er war 37 Jahre lang am Klinikum Borna tätig, baute das Dialysezentrum schon zu DDR-Zeiten auf und legte mit den Grundstein für die Innere Medizin. Nun ist Dr. Peter Wolf im Alter von 85 Jahren verstorben. „Dr. Wolf hat die Geschichte des Bornaer Krankenhauses entscheidend mitgeprägt“, sagt Roland Bantle, Geschäftsführer der heutigen Sana-Kliniken Leipziger Land.

Bantle begegnete Wolf zum ersten Mal im April 1999. Vor allem ein Stichwort von Wolf sei ihm in Erinnerung geblieben und spiele nach wie vor eine relevante Rolle: wohnortnahe Fachkompetenz. „Das war sein Leitmotiv – ein Grundsatz, den wir auch heute noch sicherstellen wollen, wann immer möglich“, macht Bantle deutlich.

Wolf hatte Medizin in Leipzig studiert, wo er 1961 promovierte. Es folgte die Weiterbildung zum Internisten, die er 1967 mit der Facharztprüfung abschloss. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits zwei Jahre lang im Krankenhaus Borna tätig. 1970 erfolgte die Ernennung zum Oberarzt und zum Leiter der Fachabteilung Innere Medizin am Kreiskrankenhaus Borna.

Wichtigste Berufung für Wolf: Dialyse

Die wahrscheinlich wichtigste Berufung Wolfs war die Nephrologie/Dialyse (Nieren- und Bluthochdruckerkrankungen), die er in seiner Zeit als Oberarzt auf- und ausbaute und der er zu jeder Zeit viel Aufmerksamkeit und Leidenschaft widmete. Das Dialysezentrum, das Wolf bereits in der Planungsphase und ab 1978 verantwortlich leitete, war zum großen Teil sein Verdienst.

„Denn zu DDR-Zeiten waren solche Abteilungen eher den Uni-Kliniken vorbehalten“, erklärt Andreas Klamann, heutiger Ärztlicher Direktor der Sana-Kliniken Leipziger Land. Auch die Klinik für Innere Medizin in Gänze sei durch den unermüdlichen Tatendrang und das Engagement von Wolf erweitert worden. So konnten immer mehr Hilfesuchende mit komplexen Krankheitsbildern auf höchstem Niveau in Borna klinisch betreut werden.

Aufmerksamkeit für kleinste Details

1984 wurde Wolf zum Medizinalrat ernannt, seit 1987 fungierte er als Chefarzt der Inneren Abteilung. In den Jahren 1991 bis 2002 – und damit auch nach der Übernahme des Kreiskrankenhauses in den Helios-Konzern 1998 – war er Ärztlicher Direktor. Wichtig in all den Jahren war ihm die Nähe zu „seinen“ Patienten, wie es Bantle formuliert. „Die Fürsorge um das Wohlergehen seiner Patienten und ihrer Familien waren das Leitmotiv seines täglichen Tuns. Dabei kam es ihm stets auf die Aufmerksamkeit für kleinste Details an.“

Auch Kollegen von Wolf hätten von seinem Wissen und Erfahrungsschatz profitiert. „Viele Ärzte hatten das Glück, bei ihm eine hervorragende Weiterbildung zum Internisten zu erhalten“, betont der Geschäftsführer. „Er hatte für Fragen immer ein offenes Ohr und stand jederzeit mit Rat und Tat sowie seiner Erfahrung, Belesenheit und Kenntnis der Fachliteratur zur Seite.“

Dr. Peter Wolf, geboren im Oktober 1936, ist am 16. April 2021 im Alter von 85 Jahren gestorben. Quelle: Archiv Sana Klinikum Borna

Großes Engagement für die Klinik

2002 verabschiedete sich Peter Wolf in den Ruhestand. Er zog sich trotzdem nicht etwa zurück, sondern zeigte sich rege interessiert an den Geschehnissen und Entwicklungen im Klinikum Borna, das seit 2015 als Sana-Klinik firmiert. Er hielt weiterhin Kontakt zur Fachabteilung, mit der er sich bis zuletzt verbunden fühlte.

„Dr. Wolf war ein Mensch, der mit großem Engagement und mit tiefer Verbundenheit die Arbeit an unserer Klinik über viele Jahre bereichert hat“, sagt Klamann, der als Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Inneren Medizin in dessen Nachfolge steht. „Für seinen Dienst in und an unserer Klinik sind wir ihm zu tiefem Dank verpflichtet.“

