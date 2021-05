Einzelhändler im Raum Borna - Geithain leiden weiter unter ausbleibenden Kundenandrang

Borna/Geithain/Frohburg

Obwohl an diesem Montag beim Einkauf im Einzelhandel die Terminbuchung wegfällt, glauben die regionalen Händler noch nicht so richtig an einen Aufschwung bei ihren Verkaufszahlen. „Ich denke, dass sich dennoch erstmal nicht viel ändern wird“, sagt Brigitte Fischer vom Modeatelier am Markt in Borna. Das „Problem“ für die Einzelhändler ist weiterhin, dass die Kunden vor ihrem Besuch einen tagesaktuellen und negativen Coronatest benötigen. „So viele geimpfte Personen gibt es noch nicht, und viele wollen sich die Umstände nicht machen und vorher zum Testzentrum fahren“, sagt die Verkäuferin.

An den Markttage ist mehr los

„Daher kam es zuletzt selten vor, dass die Kunden bei uns Schlange gestanden haben.“ Vor allem dienstags und donnerstags, wenn in Borna Wochenmarkt ist, ist auch in der Modeboutique etwas mehr los. „Aber spontan können die Kunden wegen der Testpflicht dennoch nicht kommen.“ Immerhin: Am Freitag lockte es eine Frau kurz vor Feierabend noch in den Laden. „Wir schließen jetzt täglich schon immer eine Stunde früher um 17 Uhr, weil es sich dann abends nicht mehr lohnt“, sagt Brigitte Fischer.

Brigitte Fischer hilft im Bornaer Modeatelier am Markt ihrer Tochter im Geschäft. Aufgrund der Kundenflaute schließen sie derzeit täglich etwas eher. Quelle: Robin Seidler

Ein ähnliches Bild gibt es auf dem Markt in Geithain, wo viele Einzelhändler auf Kundschaft warten. Martina Hahn gehört mit ihrem Modegeschäft dazu. „Im Großen und Ganzen muss ich unseren Kunden danken, dass sie uns die Treue in der Pandemie gehalten haben“, sagt sie. „Dennoch ist unsere Sommermode derzeit ein Ladenhüter.“ Ihre 140 Quadratmeter Fläche sind gut gefüllt – auch, weil das Geschäft in den Wintermonaten aufgrund des Lockdowns nicht lief. „Normalerweise finanzieren wir mit unserem Weihnachtsumsätzen die Sommermode“, sagt Martina Hahn. „Und auch nun muss ich schon wieder an den Winter denken.“

Noch viele richtige Verkaufstage genießen

Hinzu kommt, dass der Online-Handel und diverse Supermarktketten, die Ware für ihre Zielgruppe anbieten, den Alltag noch erschweren. „Ich höre von den Postboten, dass sie viel mehr Pakete austragen müssen als vor Corona.“ Im Februar des kommenden Jahres will Martina Hahn gern in Rente gehen – und bis dahin noch so etwas wie einen normalen Verkaufsalltag genießen.

Martina Hahn freut sich, dass ihr besonders die älteren Kunden in der Pandemie die Treue gehalten haben. Quelle: Robin Seidler

Wenige Meter weiter marktabwärts betreibt Steffi Augustin-Seemann eines ihrer drei Schuhgeschäfte in der Region. Die anderen beiden sind in Rochlitz und Penig, also im benachbarten Kreis Mittelsachsen. „Wir müssen daher immer genau schauen, was in den einzelnen Landkreisen erlaubt ist und was nicht“, sagt Mitarbeiterin Anore Müller. „Die Kunden verhalten sich sehr vernünftig, aber sie sind auch verunsichert“, sagt sie. Bestimmte Zeitfenster für den Einkauf gibt es nicht. „Die Leute sollen ihre Schuhe in Ruhe anprobieren. In der Regel warten die nachfolgenden Kunden dann draußen etwas.“ Am Test kommen die Einkäufer allerdings nicht vorbei. „Bei uns stapeln sich natürlich schon die Zettel wegen der Kontaktnachverfolgung.“

Zu viel Aufwand wegen des Testens

Bärbel Wagner von der Änderungsschneiderei in der Frohburger Innenstadt kann das Verhalten der Menschen nachvollziehen. „Ich kann nicht verlangen, dass die Frohburger erst nach Roda zum Testen fahren, um dann zu mir kommen zu können“, sagt sie. „Besonders für die Älteren ist es viel Aufwand.“ Als Bärbel Wagner ihr Geschäft nicht öffnen durfte, konnte sie immerhin Änderungen an Kleidungsstücken den Wünschen ihrer Kunden anpassen. „Die Leute haben es dann an einem kleinen Fenster des Ladens entgegengenommen.“ Die Inhaberin hofft nun auf weitere Lockerungen, damit der Geschäftsbetrieb irgendwann wieder normal verläuft.

Weniger los wegen des schlechten Wetters

Nicky Neubert aus dem Frohburger Motorradshop hatte vor allem aufgrund des Wetters im Frühjahr weniger zu tun als sonst. Quelle: Robin Seidler

Das Thema Corona ist für Nicky Neubert und seinem Motorradshop im Frohburger Gewerbegebiet eher nicht das große Problem gewesen. „Weil unsere Kunden in der Regel ohnehin erst einmal im Internet schauen und es dann abholen“, sagt er. Vielmehr war für ihn und sein Team das kühle und nasse Wetter hinderlich bei den Verkaufszahlen. „Gerade im Frühjahr geht unser Equipment meist gut weg, da die Motorsportler wieder auf die Pisten können.“ Durch Corona gibt es auch bei den Motorsportveranstaltungen derzeit noch Einschränkungen, „aber wir hoffen, dass unsere Verkaufszahlen im Herbst noch einmal steigen, wenn hoffentlich wieder viele Rennen sind“.

Von Robin Seidler