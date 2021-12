Eisshow im Advent: Vergängliche Schnitzkunst auf dem Pegauer Markt

Pegau

Die Stadt Pegau arbeitet unaufhörlich an ihrem Ruf „Sächsische Skulpturen-Hauptstadt“. Neben dem jährlichen Bildhauer-Pleinair mit Rainer Pleß im Klostergarten etabliert sich in der Vorweihnachtszeit gerade ein zweites Kunstevent: die „Eiszeit-Lichtblicke“ mit Jiang Bian-Harbort und Sebastian Harbort aus Kitzen.

Am dritten Adventswochenende verwandelt die Künstlerfamilie den Pegauer Markt erneut in eine frostige Werkstatt und schnitzt vor den Augen der zahlreichen Passanten Figuren in gefrorenes Wasser. Acht Eisblöcke, die am Freitagabend extra aus München angeliefert wurden, stehen ihnen für die Show zur Verfügung.

Fertige Skulpturen in kürzester Zeit

Jo. Harbort ist ein alter Hase in Sachen Eisschnitzen. Er folgte gern der Einladung seines Sohnes nach Pegau, denn der erfahrene Bildhauer liebt das Medium Eis wie kein zweites. Dessen Strahlkraft werde umso größer wird, wenn die Kunstwerke beleuchtet werden. Dann funkelt der Schwan mit dem aufgestellten Gefieder wie ein Diamant, bekommen die blühende Rose, die Ananas und der Fisch mit seiner Schuppenhaut einen ganz besonderen Zauber.

„Die Wirkung ist eine ganz andere“, findet der 70-jährige Zwickauer, der als kunstbesessener Globetrotter gilt und schon an Eiskunstfestivals in Norwegen, Finnland und den USA teilgenommen und internationale Wettbewerbe in Japan und Kanada gewonnen hat. „Der Reiz am Eisschnitzen liegt darin, dass man innerhalb kürzester Zeit fertige Skulpturen hat. Man braucht im Schnitt nur eine Stunde dafür. Das wäre mit einem anderen Material nicht zu schaffen.“

Diese blühende Eisrose funkelt im Lichterglanz wie ein Diamant. Quelle: Kathrin Haase

Mit Kettensäge und Bildhauereisen

Für seinen Sohn Sebastian Harbort und dessen Frau Jiang ist Eis ebenfalls ein schöner und homogener Werkstoff, der viel Gestaltungsraum bietet. Kleine Fehler werden verziehen, Ausrutscher sind schnell korrigiert. Mit einer Kettensäge und rasierklingenscharfem Bildhauereisen bearbeiten sie das vergängliche Material, während ihnen die Pegauer staunend über die Schultern schauen.

„Es herrscht den ganzen Tag ein Kommen und Gehen“, freut sich die Künstlerin über das rege Interesse. „Viele Familien unternehmen am Sonnabend oder Sonntag einen Spaziergang und bleiben begeistert stehen.“ Mit dieser Eisshow, die von der Kulturstiftung Sachsen und der Stadt Pegau gefördert wird, wolle man den Pegauern eine besondere Freude im Advent bereiten, wenn es corona-bedingt schon keine Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen geben kann.

Sebastian Harbort bearbeitet einen Eisblick mit der Kettensäge. Sohn Anton schaut ihm dabei zu. Quelle: Kathrin Haase

Figuren verformen sich täglich

Noch zwei, vielleicht drei Tage soll die Kunst am Fuße des Pegauer Weihnachtsbaumes ausgestellt werden. „Die Figuren verformen sich Tag für Tag und nehmen weichere Konturen an“, weiß Jo. Harbort und sieht darin einen besonderen Reiz. „Bei starkem Frost halten sie schon mal ein bis zwei Wochen.“ Doch mit den angekündigten vier bis sieben Grad Celsius ist das baldige Ende abzusehen. „Bevor es unansehnlich wird und nur ein Wasserfleck übrig bleibt, werden sie wieder weggeräumt“, so der Künstler.

Von Kathrin Haase