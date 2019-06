Borna

Die Ladesäulen in Bornas Innenstadt sind heiß begehrt. Fast täglich stöpseln Besitzer von Elektro-Autos ihre Fahrzeuge hier an, um Strom zu zapfen. Die Städtischen Werke Borna ( SWB), die die Ladesäulen im Stadtgebiet installiert haben, haben nun eine Zwischenbilanz gezogen. „Und wir sind sehr zufrieden“, macht Jan Hoppenstedt deutlich, Geschäftsführer der SWB.

Detailliert haben die Mitarbeiter aufgedröselt, wie oft die Ladensäulen angefahren werden und welche Einsparungen von Kohlenstoffdioxid damit einhergehen. So verzeichnen die einzelnen Ladesäulen einen Ansturm von jeweils rund 50 E-Auto-Fahrern pro Monat, die wiederum jeweils 336 Kilowattstunden zapfen und damit 279 Kilogramm Kohlendioxid einsparen. Die Städtischen Werke setzen übrigens bei allen Ladesäulen auf Ökostrom. „Der wird im Norden produziert und von uns zugekauft“, erklärt Hoppenstedt.

30 Cent zahlen Elektro-Auto-Besitzer pro Kilowattstunde

30 Cent müssen Liebhaber von Elektro-Autos für eine „getankte“ Kilowattstunde bezahlen. Die Abrechnung erfolgt laut des SWB-Geschäftsführers über einen externen Dienstleister, der wiederum die Kilowattstunden genau erfasst und eine entsprechende Rechnung an die Autofahrer verschickt. Laut Hoppenstedt habe sich das System bewährt.

Weitere Ladesäulen im öffentlichen Raum der Stadt Borna planen die Städtischen Werke derzeit nicht. „Wir sind gut aufgestellt, haben ja vor wenigen Monaten noch weitere in den Parkhäusern in der Innenstadt und am Sana-Klinikum installiert“, begründet Hoppenstedt. Allerdings gebe es noch Überlegungen dahingehend, dass zum Beispiel auf Parkplätzen von Supermärkten aufgerüstet werden könne. „Und auch Privatpersonen können sich bei uns melden.“ Die ersten Nachfragen gebe es bereits.

Bornaer Unternehmen produziert Ökostrom selbst

Ökostrom produziert das Bornaer Unternehmen auch schon selbst – über die Photovoltaikanlage auf dem Block Am Hochhaus 8-12. Mit montierten Solarmodulen und gesonderten Stromtarifen hat es Ende vergangenen Jahres Neuland betreten. Mit Erfolg. Ein Großteil der Mieter hat sich für den sogenannten Mieterstrom entschieden, weshalb die SWB weitere Anlagen in Borna umsetzen wollen. Wieder in Zusammenarbeit mit der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS), die schon das Pilotprojekt Am Hochhaus unterstützte.

Die Überlegungen in Richtung Ökostrom gehen bei Hoppenstedt jedoch noch weiter. Derzeit wird geprüft, ob auch das Dach des Sana-Parkhauses eine Photovoltaikanlage bekommen kann. „Beim Bau wurde schon darauf geachtet, dass die Statik auch in dem Fall passt und es Befestigungsvarianten für die Anlage gibt“, betont der Geschäftsführer. Sollte das Vorhaben umgesetzt werden können, könne der Strom unter anderem für die Beleuchtung des Parkhauses und eben für die Ladesäulen genutzt werden. Möglicherweise könne auch die benachbarte Apotheke davon profitieren.

