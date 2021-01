Elsterregion in Weiß – das neue Jahr beginnt mit einem Wintertraum

Groitzsch/Pegau

Der Wetterdienst hatte es am Vorabend bereits angekündigt, und tatsächlich schüttelte Frau Holle am Sonntagmorgen auch über der Elsterregion ihre Betten aus. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt überzog eine etwa 4 Zentimeter dünne Schneedecke die Stadt Groitzsch. Auch beim Nachbarn Pegau gab es die weiße Pracht. Am Vormittag waren zahlreiche Spaziergänger unterwegs, und auch einige Kinder nutzten die Gelegenheit, ihren Schlitten in Fahrt zu bringen.

Am Groitzscher Markt präsentiert sich das Hotel „Weißes Roß“ nach dem leichten Schneefall ebenfalls im Winterkleid. Quelle: Olaf Becher

Lange mussten die Winterfans auf diesen Moment warten, denn letztmalig lag am 26. Januar 2019 etwas Schnee in Groitzsch (drei Zentimeter). Für 2020 registrierte die Hobbywetterstation von Olaf Becher lediglich vier leichte Schneeschauer.

Von Olaf Becher