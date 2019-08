Elstertrebnitz

Aus der Ferne ist schon das erste Helau, Ohee und Oho zu vernehmen: Mit den Spekulatius und Dominosteinen in den Supermärkten rückt auch die Karnevalszeit immer näher und die Vereine scharren mit den Hufen. Zu den fünf großen Karnevalklubs in der Elsterregion – Pegauer Karnevalklub PKK,Groitzscher Carneval Club GCC, der Groitzscher Carnevalsverein Schnaudertaler Burgnarren CSB, Faschingsclub Audigastund Eiskalte Engel Pegau– gesellt sich nun ein 6. hinzu: die Elsterstürmer aus Elstertrebnitz.

Genau genommen warten die 15 Närrinnen und Narren noch auf die Eintragung ins Vereinsregister beim Bornaer Amtsgericht, aber das ist nur eine Frage von Tagen. Beim Notar waren sie schon.

Die Elsterstürmer aus Elstertrebnitz beim Pegauer Faschingsumzug 2019. Quelle: privat

Den Vorsitz übernimmt der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke ( CDU) höchstpersönlich, als Stellvertreter stehen ihm Bruder und Sportvereinsvorsitzender Ronny Zühlke sowie Ricarda Stier zur Seite; die Funktion des Schatzmeisters übernimmt René Kleinert. „Wir haben ein großes Herz für Kinder und für den Karneval“, nennt Zühlke die wichtigsten Motive zur Vereinsgründung „und wir möchten allen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Elstertrebnitzer hatten eigenes Umzugsbild auf die Beine gestellt

Die Idee hatte im vergangenen Winter Fahrt aufgenommen. „Mit unseren Fußballkindern wollten wir zum ersten Mal ein eigenes Umzugsbild auf die Beine stellen“, berichtet der Elstertrebnitzer und traf damit offenbar ins Schwarze. All die Jahre waren die Faschingsfreunde nur Zaungäste bei den großen Straßenumzügen in Pegau und Groitzsch und nun standen sie plötzlich mitten im Pulk.

Ein liebevoll präparierter Wagen, einheitliche Kostüme, 300 Pfannkuchen und weitere Leckerlis hinterließen in den Karnevalshochburgen einen bleibenden Eindruck. „Die Zuschauer und alle Beteiligten hatten so viel Spaß und wir haben so viel Unterstützung von Sponsoren erhalten, dass wir beschlossen haben, weiterzumachen und einen Verein zu gründen. Schon aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen“, sagt der Vorsitzende und erinnert sich noch gut an das „harte Umzugswochenende“ Anfang März dieses Jahres. Die Anstrengung habe man noch tagelang in den Beinen gespürt.

Elsterstürmer nehmen Anlauf für die neue Saison

Mittlerweile nehmen die Elsterstürmer Anlauf für die neue Saison. Kostüme müssen genäht, das Umzugsbild besprochen und vorbereitet, Termine geklärt werden. „Wir möchten den Karneval in dieser Region am Leben halten“, spricht Zühlke im Namen der Vereinsmitglieder. Und auch Ricarda Stier sagte in einem früheren Interview: „Wir leben in einer Karnevalshochburg und die Tradition darf nicht aussterben.“ Daher möchten sie die Mädchen und Jungen schon frühzeitig für den Karneval begeistern und ihnen die Freude am Verkleiden, am Miteinander und der Geselligkeit, an der Bewegung und natürlich an den Straßenumzügen vermitteln.

Für neue Mitglieder sind die Elsterstürmer jederzeit offen. „Wir sind ein kleiner Verein und er soll auch überschaubar bleiben“, meinte David Zühlke, „aber wer bei uns mitmachen möchte, ist herzlich willkommen.“

