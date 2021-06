Elstertrebnitz: Ärger um den Dorfplatz in Trautzschen

Elstertrebnitz

Der Dorfplatz im Elstertrebnitzer Ortsteil Trautzschen ist nicht nur schön anzusehen, sondern offenbar auch eine verkehrstechnische Verlockung. Er wird als Parkplatz und illegale Abkürzung genutzt. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders, sprach Gemeinderat Thomas Zühlke (CDU) das Ärgernis in der jüngsten Ratssitzung an und verwies auf einige Beschwerden aus der Bevölkerung.

Gemeinde will Verkehrsprobleme klären

Oft würden Transporter auf dem Pflaster abgestellt. Hingegen nutzten andere Kraftfahrer den Platz sogar als Durchfahrt – und das in der Regel sehr zügig.

Dem Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (CDU) ist das Phänomen bekannt, erklärte er in der Sitzung. „Das Überqueren des Platzes ist absolut nicht in Ordnung“, sagte er. „Aber wir sind an einer Lösung dran. Es gibt mehrere Beschwerden, und das Problem wird geklärt.“

Von Kathrin Haase