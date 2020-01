Elstertrebnitz: Ehemaliger Gemeinderat ist gestorben

Elstertrebnitz

Der frühere langjährige Elstertrebnitzer Gemeinderat Erich Dietzschold ist gestorben. Er schlief am 4. Januar ein, einen Monat vor seinem 85. Geburtstag. Er hinterlässt eine Ehefrau sowie eine Tochter mit Familie. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am 24. Januar ab 14 Uhr auf dem Friedhof in Pegau statt.

Als Elstertrebnitzer Ureinwohner hatte sich Erich Dietzschold in einem Gespräch mit der LVZ bezeichnet. Zeit seines Lebens hatte er in dem Haus gewohnt, in dem er aufgewachsen war. 1935 geboren, hatte er mit 14 eine Lehre als Gärtner begonnen. Er bildete sich zum Finanzbuchhalter weiter und studierte Finanz- und Betriebswirtschaft.

Revisionsoberinspektor bei der Staatlichen Finanzrevision in Leipzig

Bis zur Wende arbeitete er mehr als zweieinhalb Jahrzehnte als Revisionsoberinspektor bei der Staatlichen Finanzrevision in Leipzig. Zwischen 1990 und 1998 hütete er als Kämmerer das Stadtsäckel des benachbarten Pegau.

Mit der ersten freien Kommunalwahl 1990 war Dietzschold als parteiloser Kandidat auf der SPD-Liste in den Gemeinderat eingezogen. Nach fünf Jahren musste er ausscheiden, weil Elstertrebnitz eine Verwaltungsgemeinschaft mit Pegau eingegangen war und er in der zuständigen Stadtverwaltung arbeitete.

Dietzschold war Abgeordneter für die Freien Wähler

Nach seinem Renteneintritt kandidierte er 1999 erneut und wurde nun für die Freien Wähler Abgeordneter. Auch wenn er aufgrund der kleinen Opposition kaum Gestaltungsmöglichkeiten im Gremium hatte, war er engagiert und kompetent bei der Sache. Ende 2007 schied er dann 72-jährig aus.

Von Olaf Krenz