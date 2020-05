Elstertrebnitz

Einen ganz speziellen Fund gab es bei einer Firma in Elstertrebnitz am Montagmorgen. Bei der Anlieferung von Schrott in dem Betrieb stellten Mitarbeiter kurz nach 8 Uhr eine Handgranate fest. Das hat die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitgeteilt. Der Inhaber ließ sofort die Arbeiten einstellen und verständigte die Polizei. Diese forderte den Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Die Spezialisten konnten schnell klären, dass es sich bei dem gefundenen Gegenstand um eine Übungshandgranate handelte. Sie führten die fachgerechte Bergung sowie den Abtransport dieser Nachbildung durch. Weitere Einschränkungen für die Firma gab es nicht.

Je nach Modell kann eine Übungshandgranate der Bundeswehr etwa vier bis fünf Sekunden nach dem Auslösen einen Knall unter gleichzeitiger Feuer- und Rauchbildung erzeugen. In der Regel kann sie aufgrund ihrer blauen Farbe von einer Gefechsversion unterschieden werden.

