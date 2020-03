Elstertrebnitz: Ideen für sechs Strukturwandel-Projekte

Elstertrebnitz

Der Gemeinderat von Elstertrebnitz hat eine Vorhabenliste für die Strukturwandel-Förderung aufgestellt. Damit sollen sechs Projekte beim Land beziehungsweise beim Bund eingereicht werden. Wie Bürgermeister David Zühlke ( CDU) in der Ratssitzung sagte, sollen mit den angekündigten Zuschüssen Auswirkungen des bis spätestens 2038 vorgesehenen Kohleausstiegs abgemildert werden.

Nach Aufrufen Vorschläge gesammelt

Er hatte in der September-Sitzung und in zwei Amtsblättern aufgerufen, Ideen für solche Maßnahmen vorzuschlagen. Bis Ende Januar waren die Gedanken in der Gemeindeverwaltung eingegangen, die Zühlke nun benannte. Wobei er nicht davon ausgehe, dass tatsächlich alles umgesetzt werden kann. Bisher gebe es keine Regularien.

Turnhalle an erster Stelle genannt

Ein Projekt könnte der Neubau einer Turnhalle sein, die in Kooperation mit der Lernförderschule des Kreises entstehen sollte. Eine solche Sportstätte hatte der Bürgermeister in der Vergangenheit selbst schon einmal vorgeschlagen. „Hier ist auch Landrat Graichen ( CDU, d. A.) involviert, dem ich das Anliegen vorgetragen habe“, meinte Zühlke.

Der Sportverein wachse, die jetzige Halle stoße an ihre Kapazitätsgrenzen bei der Belegung. Laut eines Schreibens vom Vorsitzenden Ronny Zühlke gibt es zudem Platzprobleme, und Umkleiden sowie Sanitärräume benötigen eine Erneuerung. Allerdings, so der Bürgermeister, müsste auch ein neuer Standort gefunden werden, weil am bisherigen keine moderne Einfeldhalle hinpasst und vor allem Abriss sowie Neubau zu lange Ausfallzeiten für Schul- und Vereinssport bedeuten. Infrage kommen wohl mögliche Flächen hinter dem Sportplatz sowie dem Feuerwehrgerätehaus.

Rad- und Wanderweg sowie Spielplatz

Eine weitere Anregung ist der Ausbau des Marktsteges als Rad- und Wanderweg. Ein solches Projekt ist bereits angedacht, allerdings als sogenannte Paragraf-4-Maßnahme, die Bergbausanierer LMBV finanzieren und umsetzen soll, merkte der Bürgermeister an.

Ein größeres Grundstück im Wohngebiet „Am Wasserturm“ könnte bepflanzt und mit einem Spielplatz für den Nachwuchs versehen werden. „Die Fläche ist doch aber gesperrt. Und wenn bebauen, warum nicht mit Häusern?“, warf Abgeordneter Sylvio Schlag (Freie Wähler) ein. „Ab 2022 ist sie frei“, entgegnete der Gemeindechef. „Und der Bebauungsplan sieht nun mal einen Spielplatz vor, der bisher noch nicht errichtet wurde.“

Firmen-Gleis, Abwasseranschluss, Ort der Begegnung

Dann las er „Gleisanschluss für die Firma Schrott-Wetzel“ vor. So könne ein Teil des umfangreichen Lkw-Verkehrs aus dem Dorf verschwinden. „Das gab es ja schon mal“, merkte Ellen Bader ( CDU) an. Ob ein Projekt für ein privates Unternehmen gefördert wird, weiß er nicht, so David Zühlke. Fraglich sah er auch, ob Grundstücke im baulichen Außenbereich mit Hilfe von Zuschüssen ans öffentliche Abwassernetz angeschlossen werden können. „Wir werden es aber versuchen.“ Schließlich habe die Kirchgemeinde angefragt, ob die Kirche Trautzschen zu einer Art Mehrgenerationenhaus, einem Ort der Begegnung, entwickelt werden kann.

