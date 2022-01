Elstertrebnitz: Mehr Impfungen bei vier Terminen im Dorf als Bürger

Elstertrebnitz

Geschafft, aber zufrieden haben die Helfer am Sonnabend die neuerliche Aktion zur Corona-Schutzimpfung in Elstertrebnitz beendet. Es war die vierte seit 27. November in der Turnhalle. Dreimal waren die Gemeindeverwaltung in Verbindung mit Ärzteteams und einmal Dr. Jan Walthers Landarztpraxis Kitzen verantwortlich.

Fast 1500 Impfungen bei vier Terminen im Dorf

Zuletzt am 30. Dezember lag die Zahl der Impfwilligen deutlich unter dem Schnitt, wohl wegen des Donnerstags zwischen den Feiertagen. Nun, zum dritten Mal sonnabends, war der Zuspruch wieder überaus ordentlich, meint Bürgermeister David Zühlke (CDU), der die Aktionen initiiert hatte und auch an ihnen mitwirkte. „Es wurden insgesamt 1482 Impfungen an allen vier Tagen verabreicht. Ich finde, dass das ein starker Wert für unsere kleine Gemeinde ist.“ Elstertrebnitz hat 1315 Einwohner (Stand 30. September 2021).

Dankbarkeit und Wertschätzung

Zühlke ist froh über die breite Unterstützung der Impftage. Für den jüngsten hebt er die Landarztpraxis-Mitarbeiter, die Freiwillige Feuerwehr Elstertrebnitz, das Sporthaus („Fürs leckere Essen.“) und die Sana-Klinik Borna hervor, die mit für den Impfstoff sorgte. Und er lobt die Impflinge für ihre Dankbarkeit und Wertschätzung. „Manche, obwohl schon vorher geimpft, haben uns jetzt noch mit kleinen Aufmerksamkeiten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.“

Über Facebook erhielt die Gemeinde erneut zahlreich Zustimmung für das Engagement – auch von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). „Es war super organisiert, ging schnell, und alle waren freundlich und gut gelaunt“, meint etwa Almuth Eltzschig.

Und nicht nur dort erkundigen sich Menschen nach einer Fortsetzung der Impftermine, sagt Bürgermeister Zühlke. „Ja, es gibt noch Nachfragen.“ Allerdings sei derzeit keine weitere Aktion vorgesehen. Es bedeute ja immer einen großen Aufwand.

