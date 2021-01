Elstertrebnitz: Spezielles Dankeschön für die Gemeinderäte

Elstertrebnitz

In diesen ungewöhnlichen Zeiten hätte das kleine Ding vielleicht gar das Zeug zum Verkaufsschlager – zumindest in Elstertrebnitz. Vorerst hat Bürgermeister David Zühlke ( CDU) aber speziell die Gemeinderäte ausgestattet. Mit der Mund-Nase-Bedeckung mit dem Wappen der kleinsten Kommune im Landkreis dankt er den Abgeordneten für ihre Engagement im vergangenen, durchaus besonderen Jahr. Sie fanden die Masken sowie kleine Schoko-Apfel-Beutel zur jüngsten Ratssitzung auf ihren Tischen vor.

„Es ist eine wichtige Arbeit, die sie ehrenamtlich leisten“, sagt Zühlke. „Dafür ist das ein kleines Dankeschön. Ich muss ja auch aufpassen, dass es nicht zu teuer wird, sonst gibt es Ärger“, meint er schmunzelnd. „Und schließlich geht es bei der aktuellen Corona-Lage darum, dass alle gesund bleiben.“

Mund-Nase-Masken aus der Nachbarstadt Pegau

Gefertigt wurden die Masken gleich im benachbarten Pegau. Unter der Marke „Homemade by Jenni“ näht und gestaltet dort Jennifer Dörling in ihrer kleinen Firma. Nachdem sie im vergangenen Frühjahr während der ersten Pandemie-Welle begonnen hatte, Behelfsmasken in ihr „Bekleidungs“-Repertoire aufzunehmen, unterstützte sie damit im Herbst ihren Verein Pegauer Karneval-Klub. Und nun eben Elstertrebnitz.

Wobei auf Wunsch des Bürgermeisters verschiedene Exemplare für Frauen und Männer entstanden sind. „Und die sind bei 60 Grad Celsius waschbar“, sagt er. An größere Stückzahlen denke er allerdings nicht.

Von okz