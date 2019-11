Elstertrebnitz

Zu zwei Einsätzen ist die Feuerwehr Elstertrebnitz am Donnerstagabend gerufen worden. Zunächst wurde das bei ihr stationierte Messfahrzeug des Katastrophenschutzes, der sogenannte CBRN-Erkundungswagen, nach Markranstädt alarmiert. Dann gab es einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 neben dem Dorf mit zwei Fahrzeugen und einer Verletzten.

Messfahrzeug wegen Gefahrstoffen alarmiert

Die Anforderung für die Spezialtechnik ging gegen 18.15 Uhr ein, informiert die Wehr. In Markranstädt sollten Messungen wegen des Gefahrstoffaustritts aus einem Pkw nach einem Unfall vorgenommen werden. Allerdings war das dann doch nicht erforderlich, sodass der Einsatz noch auf der Anfahrt abgebrochen werden konnte und die Kameraden noch pünktlich ihre weitere Ausbildung am Standort beginnen konnten.

Leicht-Kfz und VW Golf stoßen zusammen

Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr zum Unfall auf der B 2 an der Einmündung A-Dorf (Richtung Kulturkirche) gerufen. Laut Polizei hatte dort die junge Fahrerin eines Leichtkraftfahrzeugs (Beschränkung auf Tempo 45), die aus dem Ort auf die Fahrbahn in Richtung Pegau abbiegen wollte, vermutlich die Vorfahrt nicht beachtet. Dabei stieß das Auto mit dem in Richtung Zeitz fahrenden VW Golf eines 27-Jährigen zusammen. Die 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt, war aber nicht eingeklemmt; sie durfte das „Mopedauto“ trotz ihres Alters durchaus steuern, weil es nur ein Versicherungskennzeichen hat.

Die Fahrerin des Leichtkraftfahrzeugs ist verletzt worden. Quelle: Feuerwehr Elstertrebnitz

Feuerwehr sichert die Unfallstelle

Die Jugendliche wurde rettungsdienstlich versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht, teilt die Feuerwehr weiter mit. Die Kameraden hatten zuvor den Brandschutz sichergestellt. Sie sorgten für die Ausleuchtung der Unfallstelle und kümmerten sich um die Reinigungs- sowie Bergungsarbeiten. Fahrzeugteile waren über eine größere Fläche verteilt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 7000 Euro an. Die Bundesstraße war über längere Zeit voll gesperrt. Die 15 Akteure, mit Löschfahrzeug und CBRN-Erkunder ausgerückt, beendeten ihren Einsatz gegen 23.10 Uhr.

Von Olaf Krenz