Elstertrebnitz: Weihnachtsmann fährt im Trabi Kübel vor

Elstertrebnitz

Klein und richtig gut besucht hat sich der 7. Elstertrebnitzer Weihnachtsmarkt am 3. Advent präsentiert. Auf dem Dorfplatz Trautzschen waren die 4,20 Meter große Pyramide und der Weihnachtsbaum, die im Lichterschein funkelten, sowie schön geschmückte Stände aufgebaut.

Es lockten wieder viele Leckereien wie Schokoäpfel, Stollen, Langos und Kräppelchen, aber natürlich auch Deftiges vom Grill. Zudem hatten die Einwohner und Gäste Gelegenheit, noch kleine Geschenke und einen Weihnachtsbaum zu kaufen.

Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte „Knirpsenland“ haben kleine Geschenke zugunsten ihrer Einrichtung verkauft. Quelle: Gemeinde Elstertrebnitz

„Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte ’Knirpsenland’ haben mit ihren Erzieherinnen wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt“, freute sich Bürgermeister David Zühlke ( CDU). Er selbst ließ es sich nicht nehmen, den Ein-Meter-Christstollen anzuschneiden. Musikalisch wurde der Weihnachtsmarkt von Siegmar Thieme aus Groitzsch auf seiner Panflöte begleitet. Für weitere Unterstützung sorgte Mario Gottschalk mit seiner Diskothek „Musikhaus“.

Siegmar Thieme aus Groitzsch unterhält mit seinem Panflötenspiel. Quelle: Gemeinde Elstertrebnitz

Zu guter Letzt kam auch der Weihnachtsmann vorbei. Allerdings fuhr er nicht auf einem Schlitten oder in der Kutsche vor, sondern in einem festlich geschmückten Trabant Kübel. Er verteilte kleine Geschenke an die Kinder. Weder Präsente noch die Rute konnte er Bürgermeister Zühlke geben, der zu dieser Zeit fehlte.

Den Trabant Kübel hat André Wegner dem Weihnachtsmann zur Verfügung gestellt. Quelle: Gemeinde Elstertrebnitz

Bis zum Einbruch der Dunkelheit konnten die Besucher unter anderem beim Glühwein schön plaudern. Organisiert hatte den Weihnachtsmarkt erneut die Gemeinde Elstertrebnitz, die bei der Durchführung von Firmen und Privatpersonen finanziell und materiell sowie mit Tatkraft unterstützt wurde.

Der 7. Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz Trautzschen in Elstertrebnitz ist gut besucht. Quelle: Gemeinde Elstertrebnitz

Von LVZ