Elstertrebnitz

Der Haushalt 2019 für Elstertrebnitz ist „Spitz auf Knopf“ genäht. „Trotzdem“, sagte Bürgermeister David Zühlke (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, „wurde er vom Landratsamt in kurzer Zeit und ohne Auflagen bestätigt.“ Und das, obwohl einige für die kleine Kommune stattliche Investitionen von insgesamt fast einer Million Euro geplant sind. Das freue ihn sehr und zeige, wie „verantwortungsvoll wir mit unseren Finanzen umgehen“. Allerdings könne es übers Jahr zu Engpässen bei der Liquidität, den „flüssigen Geldern“, kommen. Deshalb beantragte er die Erhöhung des Kassenkreditrahmens, der für die Gemeinde wie ein Dispositions-, ein Überziehungskredit wirkt.

Für Investitionen in Vorleistung gehen

„Wir müssen bei allen Investitionen in Vorleistung gehen und dann auf die Auszahlung der Fördermittel warten“, sagte Zühlke. Das könne sich manchmal hinziehen. So stehen für die Hochwasserprojekte, von denen als letztes die Böschungssanierung am Elstermühlgraben 2017 umgesetzt worden war, immer noch 250 000 Euro aus. Nur für den Umbau der Kindertagesstätte sei ein Zwischenzuschuss von 100 000 Euro im August möglich, wenn Rechnungen in dieser Höhe eingereicht werden können.

Elstertrebnitz muss Gewerbesteuern zurückzahlen

Andererseits müsse die Gemeinde erhaltene Gewerbesteuern über 360 000 Euro zurückzahlen. Sie habe zudem wegen der guten Ertragslage von 2017 nun die sogenannte „Reichensteuer“ zu entrichten (47 500 Euro) und werde mit dem Entzug der Schlüsselzuweisungen des Freistaats „bestraft“. Dennoch stehe der Haushalt zwar, wie bestätigt, gut da. „Aber wenn wir mehrere größere Zahlungen bei unseren Bauprojekten in kurzer Zeit leisten müssten, wird es knapp.“ Er habe schon mit den Firmen gesprochen, damit sie ihre Forderungen in kleinere Rechnungen stückeln und strecken.

Finanzengpässe sollen vermieden werden

Dessen ungeachtet gehe es darum, „gewappnet zu sein“. Deshalb, so der Bürgermeister, soll der Kassenkreditrahmen um eine Viertelmillion auf gut 582 000 Euro erhöht werden. Wer denn die Zinsen zahlt, wollte Gemeinderat Thomas Zühlke (CDU). „Die Kommune, auch wenn wir eigentlich nichts dafür können“, lautete die Antwort. Seine Anfrage ans Innenministerium sei lapidar abschlägig beschieden worden, sagte der Gemeindechef. Und wie hoch der Zins ist, stehe erst bei der Inanspruchnahme fest, reagierte auf den Einwurf von Sylvio Schlag (Freie Wähler). „Aber eigentlich wollen wir den Kassenkredit ja gar nicht ausreizen.“ Insoweit ist der Beschluss nur ein formeller Akt als Sicherheit, sagte David Zühlke. Dem folgen die Abgeordneten einstimmig.

Von Olaf Krenz