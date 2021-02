Elstertrebnitz beschenkt Helfer vom Schnee-Einsatz

Elstertrebnitz

Der Elstertrebnitzer Bürgermeister ist wohl etwas hemdsärmeliger und handfester als viele Amtskollegen, aber auch herzlicher. Seinen Dank für engagierte Mitstreiter drückt David Zühlke (CDU) gern mal anders, als nur mit Worten aus. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend galt das besonders hilfreichen Akteure, die wesentlich zur Bewältigung der Schneemassen in der Kommune beim ungewohnt starken Wintereinbruch im Februar beigetragen hatten.

Dank für Firmen und Bauhof

In Abwandlung des Spruchs „Tue Gutes und rede darüber“ sprach er öffentlich über sie. Und überreichte Präsentkörbe an Robert Ball und David Sebastian (beide Firma Novasax), Robert Mehlhose (Baudienstleistungen Mehlhose), Olaf Bosse und Michael Ritter (beide Schrott-Wetzel), Philip Arndt (Firma U & W), die unbürokratische Hilfe geleistet hatten, sowie die Bauhof-Mitarbeiter Frank Kabisch, Marco Uslaub und Markus Flößner.

Zeitiger Einsatz nicht alltäglich

Kabisch freute sich über das Geschenk, meinte aber, dass er den „Hype“ nicht versteht, weil er nur seine Arbeit getan hat. Zudem entschuldigte er sich mit einem verschmitzten Lächeln bei den Elstertrebnitzern, manche Schneehaufen vor ihre Grundstücke geschoben zu haben. Er danke, dass sie die dann verteilten. Worauf Zühlke erwiderte, dass Kabischs „Selbstverständlichkeit“ andernorts ganz selten vorkommt. „Es ist nicht alltäglich, dass Ihr nachts um drei schon draußen wart und für freie Straßen gesorgt habt.“

Die Präsentkörbe für die Schnee-Helfer. Quelle: Gemeindeverwaltung

