Elstertrebnitz erhält Leader-Zuschuss für Spielplatz

Elstertrebnitz

Das Fördergeld ist da, nun kann der Spielplatz im Ortsteil Elstertrebnitz der gleichnamigen Gemeinde neu gestaltet werden. Bürgermeister David Zühlke hat am Sonnabend den Bescheid über den Leader-Zuschuss von Landrat Henry Graichen (beide CDU) erhalten. Reichlich 39 300 Euro werden aus dem europäischen Programm für den ländlichen Raum zur Verfügung gestellt. Das sind 80 Prozent der Kosten für die neue Turmkombination und ihren Aufbau. Auf Beschluss des Gemeinderates von Anfang Mai löst der Bürgermeister die beiden Aufträge dafür aus.

Erstes von drei Projekten für den Nachwuchs

Neben diesem Spielplatz will sich Zühlke um zwei weitere Flächen für den Nachwuchs der Gemeinde kümmern. Als Nächstes folgt die Modernisierung des Spielplatzes in Oderwitz, sagt er. Später soll mit Strukturwandel-Geld eine neue Anlage in Eulau entstehen: auf dem alten Krippengelände im heutigen Wohngebiet „Am Wasserturm“.

Von okz