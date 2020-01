Elstertrebnitz erhöht Jubiläumsprämien für Feuerwehrleute

Elstertrebnitz

Auf ihre Brandschützer lässt die Gemeinde Elstertrebnitz nichts kommen. Um das häufig lebensrettende ehrenamtliche Engagement noch mehr zu würdigen, hat die Kommune jetzt die finanziellen Zuwendungen für die langjährige Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr erhöht. Dabei ging der Gemeinderat sogar über die Wünsche der Kameraden hinaus und billigte für einige Kategorien mehr Geld zu, als angemeldet.

Neue Altersstufen für Feuerwehrleute

Diese Jubiläumsprämien gab es schon lange, bevor der frühere Wehrleiter David Zühlke zum Gemeindeoberhaupt ( CDU) wurde. „Das wurde unter Bürgermeister Sommer eingeführt“, sagte er in der Ratssitzung. Die bisherigen Summen galten seit 2011. Weil zudem bei der jüngsten Änderung der Sächsischen BRK-Jubiläumszuwendungsverordnung (Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) neue Altersstufen eingeführt worden waren, sollte es nun in Abstimmung mit dem örtlichen Feuerwehrausschuss eine Neuregelung geben.

Jubiläumsprämien für aktive Dienste in Elstertrebnitz

So wird für die aktiven Kräfte der Einsatzabteilung künftig nach dem zehnten, 25. und 40. auch das 50. Jubiläum mit respektablen Prämien von 500 bis 1500 Euro bedacht. Schließlich müssen sie bestimmte Leistungen, auch körperlich, und Qualifikationen vorweisen können, so Zühlke. Was hingegen passive Mitglieder für Aufgaben haben, wollte Gemeinderätin Susanne Jerke (Freie Wähler) wissen. Zühlke erklärte, dass die Frauen-Abteilung unter anderem die Reinigung des Gerätehauses übernimmt und die Versorgung bei Festen sowie langen Einsätzen mit absichert. Die Altersabteilung sorge für die Wartung der Pumpen und historischen Gerätschaften, die sie unter anderem bei Festen vorführe.

Passive Mitglieder werden ebenfalls gewürdigt

Der CDU-Abgeordneten Kathleen Berngruber fiel allerdings auf, dass der Entwurf bei passiver Mitgliedschaft für die älteren Semester Summen unter den bisherigen Werten auflistet. „Das ist doch etwas makaber“, meinte sie. Da sollte nicht gesenkt werden. Weil die Zahl der Kameraden im fortgeschrittenen Alter nicht so groß sein könne, dürfte das doch im Etat keine wesentlichen Auswirkungen haben. Fraktionskollegin Ellen Bader sprang ihr bei. Schließlich einigte sich der Gemeinderat auf eine Staffelung von 100 Euro für zehn Jahre Mitgliedschaft bis 450 Euro für 70 Jahre. Die neuen Beträge werden erstmals angewendet, wenn bei der Jahreshauptversammlung am 7. März Floriansjünger für jahrzehntelange Zugehörigkeit ausgezeichnet werden.

Höhe der Zuwendungen Für treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr Elstertrebnitz zahlt die Gemeinde ab 1. Januar 2020 folgende Zuwendungen zum Jubiläum: In der Einsatzabteilung für 10 Jahre aktive Dienste500 Euro für 25 Jahre aktive Dienste1000 Euro für 40 Jahre aktive Dienste1500 Euro für 50 Jahre aktive Dienste1500 Euro Passive Mitgliedschaft für 10 Jahre 100 Euro für 25 Jahre 150 Euro für 40 Jahre 250 Euro für 50 Jahre 300 Euro für 60 Jahre 350 Euro für 65 Jahre 400 Euro für 70 Jahre 450 Euro

Von Olaf Krenz