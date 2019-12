Elstertrebnitz erweitert sein Wohngebiet

Elstertrebnitz

Immer wieder sprechen Interessenten für Bauland in der Gemeindeverwaltung Elstertrebnitz vor. „Es gibt konkrete Anfragen von jungen Erwachsenen, die sich dauerhaft sesshaft machen wollen“, sagte Bürgermeister David Zühlke ( CDU) in der Gemeinderatssitzung. Momentan könne er ihnen aber nichts anbieten. Die Wohnbauflächen im „ Wohngebiet I“ seien ausgeschöpft. Deshalb soll der zugehörige Bebauungsplan erweitert werden.

Konkret geht es um rund 3850 Quadratmeter, die dem Areal im nördlichen Teil des A-Dorfes zugeschlagen werden sollen. Die zwei kommunalen Flurstücke liegen zwischen dem unbefestigten Bereich, auf dem die Lkws abgestellt werden, sowie der Dorfstraße A und dem neuen Radweg zum Marktsteg. „Das ist dort Wiese, die uns nichts bringt“, so Zühlke.

Hochspannungsleitung über dem Gelände

Allerdings befindet sich eine Hochspannungsleitung über dem Gelände. Deshalb müssen darunter etwa 600 Quadratmeter Grünfläche eingeplant werden. Außerdem sollen ein Parkplatz und ein Wertstoffcontainerplatz geschaffen werden. „Deshalb rechnen wir am Ende mit circa 2000 Quadratmetern Baufläche“, meinte der Bürgermeister. Was höchstens drei, vielleicht nur zwei Parzellen für Eigenheime ergeben wird. „Ich habe aber auch eine Anfrage nach einem großen Grundstück.“

Lesen Sie auch: Elstertrebnitz erweitert Wohngebiet I um 7000 Quadratmeter

Was möglich ist, soll die Planung zur Erweiterung des B-Plans zeigen. Sechs Büros waren angeschrieben worden, drei hatten ein Angebot abgegeben. Vom Gemeinderat erhielten am Ende die Ingenieure von Pla.net Sachsen aus dem Mügelner Ortsteil Kemmlitz für knapp 12.300 Euro den Zuschlag. Für die spätere Erschließung werden nach aktuellem Stand Kosten von gut 70.000 Euro plus 13.000 Euro für die entsprechende Planung erwartet, sagte Bürgermeister Zühlke.

Fläche beim Feuerwehrgerätehaus

Da der kleine Bereich die Nachfrage nicht befriedigen kann, hat er schon ein weiteres Gebiet im Blick. Das umfasse 20.000 Quadratmeter. Die zuletzt favorisierte Fläche in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses könne nicht genutzt werden, weil sie im Außenbereich liege und nicht bebaut werden dürfe.

Von Olaf Krenz