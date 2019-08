Elstertrebnitz

Ein cooles Fahrrad für 1,50 Euro? Das ist möglich, wenn man beim 30. Elstertrebnitzer Dorffest das große Los gezogen hat. „Wir haben wieder tolle Preise in unserer Tombola“, freut sich Bürgermeister David Zühlke ( CDU) auf die Verlosung und zählt weiter auf: Tankgutscheine, Essensgutscheine, Elektroartikel, Spielwaren. Gemeindemitarbeiterin Gerda Zenker und ihre Familie haben die Tombola liebevoll vorbereitet. Zahlreiche Sponsoren wie das Leipziger Fahrradhaus Lucky Bike spendeten die Preise, so Zühlke. „Dafür sind wir allen sehr dankbar.“

Fackelumzug mit Spielleuten

Vom 23. bis 25. August feiert die kleinste eigenständige Gemeinde im Landkreis Leipzig ihr jährliches Dorffest. Die Jubiläumsveranstaltung beginnt wie gewohnt mit dem Fackelumzug am Freitagabend. Stellen ist 20.30 Uhr in Costewitz, dann geht es mit dem Spielmannszug der Wintersdorfer Feuerwehr quer durch das Dorf. Abgerundet wird der Abend mit einem Feuerwerk auf dem Festplatz sowie musikalisch vom Musikhaus Gottschalk.

Beim Dorffest Elstertrebnitz werden die Gäste kulinarisch versorgt – mit Bratwürsten. Quelle: Hartmut Karich

Sportlich geht es am Sonnabend ab 10 Uhr weiter. Mädchen und Jungen bis sieben Jahre haben auf dem Sportplatz die Möglichkeit, das sächsische Kindersportabzeichen Flizzy abzulegen. Ab 13 Uhr sorgen dann verschiedene Schausteller mit Autoscooter, Kinderkarussell, Los- und Schießbude, Glücksrad sowie ein Schminktheater, Malstraße und Hüpfburg für Unterhaltung. Die Tombolalose werden ab 16 Uhr verkauft und 20 Uhr beginnt der Tanz im Festzelt mit der Grasband aus Wachau.

Viel Sport zum Fest in Elstertrebnitz

Den dritten Festtag bestimmt wie jedes Jahr das Volleyballturnier der Ortsteile um den Bürgermeisterpokal. Freizeitmannschaften haben bis kurz vor Turnierbeginn um 10 Uhr noch die Möglichkeit, sich zu melden. Um 15 Uhr wird das Fußballspiel zwischen dem SV Elstertrebnitz und Lok Leipzig II angepfiffen, und 16 Uhr beginnt ein humorvolles Unterhaltungsprogramm mit Petra Hoffmann, die vielen Fernsehzuschauern als "Sachsenkind Friedlinde" bekannt sein dürfte und mit ihrer Kinderstimme ein wenig an Leni Statz erinnert.

Für das leibliche Wohl sorgen an allen drei Tagen die ortsansässigen Gaststätten sowie das Fischhaus Kurt Brause aus Pegau. Darüber hinaus werden am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen in der Schule verkauft. Verantwortlich dafür sind die Lernförderschule sowie die örtliche Kindertagesstätte.

Von Kathrin Haase