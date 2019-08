Elstertrebnitz

Ein Jubiläums-Dorffest wurde am Wochenende in Elstertrebnitz gefeiert. Was kurz nach der politischen Wende aufgrund einer Idee des damaligen Bürgermeisters Klaus Sommer ( CDU) begann, erlebte von Freitag bis Sonntag inzwischen die 30. Auflage. Wie immer wartete auf die zahlreichen Besucher ein bunter Programmmix aus Musik und Tanz, Rummel sowie sportlichen Wettkämpfen. Los ging es am Freitagabend mit einem Fackelumzug und einem dem Jubiläum würdigen Höhenfeuerwerk, welches die Gäste auf dem prall gefüllten Festplatz ins Staunen brachte.

Tombola-Lose binnen einer Stunde verkauft

Am Sonnabend vergnügten sich dann die Familien bei Angeboten der Schausteller und einer Spielstraße, ehe am Nachmittag die traditionelle Tombola mit 350 attraktiven Preisen öffnete. Innerhalb einer Stunde waren alle Lose verkauft. Die junge Pegauerin Jessica Barth räumte dabei den Hauptpreis ab. Sie gewann ein Fahrrad im Wert von 500 Euro. Zuvor ehrte Bürgermeister David Zühlke ( CDU) mit Gerda Zenker, Frank Kabisch, Stefanie Köttnitz und Mario Gottschalk verdienstvolle Mitstreiter des Festes für ihr langjähriges Engagement. Gleichzeitig freute er sich über den regen Zuspruch. „Wenn man sieht, was diese kleine Gemeinde an den drei Tagen immer auf die Beine stellt, kann sich das mehr als sehen lassen“, so das Gemeindeoberhaupt.

Jessica Barth aus Pegau ist die glückliche Hauptgewinnerin der Dorffest-Tombola. Mit der Losnummer 400 gewinnt sie ein Fahrrad im Wert von 500 Euro, das ihr Bürgermeister David Zühlke überreicht. Quelle: Olaf Becher

Im Festzelt am Abend fast kein Platz frei

Am Abend kam wieder Partystimmung auf, und fast kein Platz blieb im Festzelt frei. Hier sorgte die Grasband aus Wachau mit ihren Liedern für eine volle Tanzfläche. Auch der Sonntag hielt noch einige Programmpunkte parat. So spielten die Volleyball-Mannschaften der Ortsteile um den Pokal des Bürgermeisters und auf dem Fußballrasen stand das Freundschaftsmatch der Männer des SV Elstertrebnitz gegen den 1. FC Lok Leipzig II an. Im Festzelt unterhielt zudem „Sachsenkind Friedlinde“ alias Petra Hoffmann das Publikum mit Humor, Gesang und Situationskomik.

Von Olaf Becher