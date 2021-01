Elstertrebnitz gestattet weiter Stromerzeugung aus Wasserkraft

Elstertrebnitz

Es kann weiter erneuerbare Energie aus Elstertrebnitz genutzt werden. Für zwei private Wasserkraftanlagen gestattet die Kommune auch in Zukunft die Stromeinspeisung ins öffentliche Netz. Die Kabel liegen zum Teil in kommunalem Boden. Der Gemeinderat beauftragte Bürgermeister David Zühlke ( CDU), entsprechende Verträge mit dem Betreiber zu unterzeichnen. Dabei geht es zum einen um die Anlage in der Schmalzmühle im Ortsteil Elstertrebnitz, für die laut Beschlussbegründung seit 2018 eine Erlaubnis besteht. Und bereits seit 2007 gibt es die Gestattung für die Anlage in der Taubertmühle im Ortsteil Greitschütz.

Anlagen sparen 1000 Tonnen Braunkohle im Jahr

Der Grund für die neuen Verträge ist die Änderung in der Gesellschaftsform des Betreibers, so der Bürgermeister. Diese wechselte von der Privatperson Alexander Düsterhöft zur Firma WKA Elstertrebnitz GmbH & Co. KG, in der der Markkleeberger Geschäftsführer ist. Auf der Homepage des Unternehmens (wka-etr.de) gibt er an, dass beide Wasserkraftanlagen zusammen pro Jahr circa 1000 Tonnen Braunkohle einsparen. Der Vergleichswert stammt aus dem Jahr 2013, als 617 000 Kilowattstunden Strom erzeugt wurden.

Die Taubertmühle im Elstertrebnitzer Ortsteil Greitschütz:

Von okz