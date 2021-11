Elstertrebnitz hat Pläne für Vereinsheim an Themenpark und Elsterradweg

Elstertrebnitz

Das Vereinsheim der Gartensparte „Glück auf“ in Elstertrebnitz soll auf Vordermann gebracht werden. Allerdings sind die Laubenpieper beim erwarteten Kostenumfangs allein nicht in der Lage dazu. Deshalb will sich die Gemeinde des Projekts annehmen. Sie verfolgt damit zudem einen übergeordneten Zweck, kündigt Bürgermeister David Zühlke (CDU) an.

Vereinsheim für Themenpark und Radweg nutzen

„Das Gebäude ist in die Jahre gekommen“, sagt der Gemeindechef. Das sei früher DDR-Standard. Ohne Eingriffe könne es bald weggeschoben werden. „Hingegen ist der Vorstand im Gartenverein neu. Und er hat Ideen, wofür er das Vereinsheim gern nutzen würde. Da kann die Gemeinde gut mitgehen.“ Schließlich könne es aufgrund seiner Lage in der Nähe des geplanten Themenparks „Strukturwandel erlebbar machen“ und des bestehenden Elsterradweges dafür mit einbezogen werden.

„Da könnte es ein Anlaufpunkt für Wanderer, Radfahrer und die Familien sein, die zum Spielen kommen“, so Zühlke. „Vielleicht ist an den Wochenenden ein kleines Imbissangebot möglich.“ Wobei kein richtiger gastronomischer Betrieb angedacht wird, schränkt er ein.

Elstertrebnitz will Vereinsheim kaufen

Nach ersten Absprachen mit den Eigentümern der Immobilie kann die Kommune das Gebäude mit einem etwa 870 Quadratmeter großen Grundstück für 18 000 Euro kaufen. Der Vereinsvorstand wolle dafür Unterstützung geben. Für die Sanierung werden nach vorsichtiger Schätzung 300 000 Euro benötigt. Auf der Suche nach Fördermitteln hat der Bürgermeister seine Hände nach dem europäischen Leader-Programm und dem Programm „Vitale Dorfkerne“ ausgestreckt.

Bis Sanierung wohl mindestens zwei Jahre

Bei einer ersten Vorstellung des Konzepts vor Gemeinderat erhielt der Bürgermeister Zustimmung. Ellen Bader (CDU) erinnerte an frühere Garten- und Kinderfeste dort. Einen Beschluss der Abgeordneten gibt es aber noch nicht. Schließlich muss sich auch der Gartenverein insgesamt positionieren. Schließlich soll er dann das Spartenheim von der Gemeinde mieten. Der bisherige Zeitplan, meint David Zühlke, sieht einen Kauf im nächsten Jahr und einen Fördermittelantrag für 2023/2024 vor.

Von Olaf Krenz