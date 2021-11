Elstertrebnitz kündigt eigenen Impftermin an – Andrang von Interessenten

Elstertrebnitz

In der unmittelbaren Nachbarschaft von Pegau haben Elstertrebnitzer Einwohner in den vergangenen Monaten die Corona-Schutzimpfungen in der Elsterstadt mit nutzen können. Schließlich gibt es zwischen den Kommunen nicht nur aufgrund der Verwaltungsgemeinschaft eine enge Verzahnung. Doch immer wieder wurden die Gemeindeverwaltung und Bürgermeister David Zühlke (CDU) persönlich wegen eines eigenen Angebots vor Ort kontaktiert.

Ein Impftag mit Terminvergabe

„Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Gemeinde Elstertrebnitz gemeinsam mit Dr. Jan Walther am 27. November einen Impftermin in Elstertrebnitz an“, teilte nun der Bürgermeister mit. „Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Terminvereinbarung.“ Diese Information gab er am Dienstagvormittag bekannt. Bis zum späten Nachmittag meldeten sich bereits 90 Personen an. „Dieser Zuspruch ist Wahnsinn“, sagt Zühlke.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfung möglich

Er hat daraufhin die Dauer der Aktion ausgeweitet. Geimpft wird nun vom Kitzener Arzt und seinem Team am letzten Sonnabend im Monat von 9 bis 18 Uhr in der Turnhalle. Die Mittel von Biontech und Moderna können als Erst-, Zweit- und Boosterimpfung verabreicht werden. Weitere Interessenten können sich in der Gemeindeverwaltung melden.

Kontakt zur Gemeinde Elstertrebnitz zu den Öffnungszeiten telefonisch unter 034296/7 28 25 sowie per E-Mail an gemeinde-elstertrebnitz@t-online.de

Von okz