Elstertrebnitz plant die Modernisierung der Straßenbeleuchtung

Elststertrebnitz

Ein neues Licht soll den Einwohnern von Elstertrebnitz aufgehen. Die Gemeinde strebt für dieses Jahr eine Modernisierung der Straßenlampen an. Die Abgeordneten haben Bürgermeister David Zühlke ( CDU) beauftragt, entsprechende Schritte in die Wege zu leiten. Der eigentliche Beschluss zur Freigabe der Finanzen für das Vorhaben, also für dessen Umsetzung, soll aber erst später erfolgen.

Problem mit Laternen : Ausfälle und Beschädigungen

„Die Laternen sind in die Jahre gekommen“, sagte Zühlke. Gemeinderätin Kathleen Berngruber ( CDU) verwies darauf, dass es noch eine ganze Anzahl gibt, die aus DDR-Zeiten stammen. Immer wieder treten Probleme auf, setzte der Bürgermeister fort. Mehrere seien ausgefallen, zudem vergilben die Lampenschirme. Und schließlich seien die Laternen, weil sie aus vier Einzelteilen bestehen, recht anfällig für Vandalen. „Dadurch haben wir zum einen vergleichsweise hohe Reparaturkosten, andererseits gibt es zum Teil keine Ersatzteile mehr.“

Anzeige

Deshalb würde sich eine Erneuerung der Straßenlampen inzwischen rentieren, findet das Gemeindeoberhaupt. Zudem könnte Strom und damit natürlich Stromkosten sowie Wartungsarbeiten der Bauhofmitarbeiter eingespart werden. Und schließlich würde so ein einheitliches Erscheinungsbild bei der Straßenbeleuchtung hergestellt.

Neuere Lampen schon in jungen Wohngebieten

Die Modernisierung sei für 65 Laternen vorgesehen. Auf Nachfrage wiederholte Zühlke, dass diese Zahl alle älteren Lampen umfasst. Lediglich neuere Exemplare in den jungen Wohngebieten seien ausgenommen. Mit dem entsprechenden Modell gerechnet, seien für die Anschaffung rund 76 000 Euro auszugeben. Die Montage komme hinzu.

Die Abgeordneten stimmten zu, dass Angebote eingeholt und die Möglichkeit einer Förderung geprüft werden sollen. „Womöglich hilft uns der nächste Leader-Aufruf weiter“, meinte der Bürgermeister. Außerdem kann sich die Gemeinde um einen Zuschuss von Energieversorger Enviam bemühen, der in den beiden Vorjahren 13 Kommunen im Landkreis mit bis zu 3000 Euro für die Straßenbeleuchtung, meist die Umrüstung auf LED-Technik, unterstützte.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz