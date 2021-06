Elstertrebnitz plant sein Dorffest für Ende August – ohne Corona-Masken

Elstertrebnitz

Wenn sich der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (CDU) ein Dorffest backen könnte, dann wäre es „wie früher“: ohne Mund- und Nasenschutzpflicht, Abstands- und Hygieneregeln und ohne Begrenzung der Personenanzahl. So unbekümmert und unbeschwert soll die Neuauflage vom 27. bis 29. August über die Bühne gehen, hofft der Gemeindechef und fand in der jüngsten Ratssitzung Rückhalt unter den Gemeinderäten.

Sehnsucht nach Unterhaltung und Unbeschwertheit

Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr liegt das letzte Dorffest bereits zwei Jahre zurück, und die Elstertrebnitzer sehnen sich nach Musik, Tanz, Unterhaltung, gemütlichem Beisammensein und Unbeschwertheit. Die derzeit niedrigen Inzidenzwerte geben Zühlke Hoffnung auf Normalität und weitere Lockerungen. „Nach dem 14. Juni soll es eine neue Corona-Schutz-Verordnung geben. Möglicherweise werden dann auch wieder Großveranstaltungen erlaubt sein“, sagte er. Zugleich erwähnte er, dass die Inzidenz in der 1312 Einwohner zählenden Ortschaft aktuell bei null liegt.

Künstler, Catering und Schausteller bestellen

Trotz einiger Fragezeichen und Unwägbarkeiten beginne die Gemeinde drei Monate vor dem Fest mit der Planung. Immerhin müssen Schausteller, Künstler und das Catering bestellt und vertraglich gebunden werden, was nach dem monatelangen Dämmerschlaf schwieriger sei, als erwartet.

„Wir arbeiten derzeit an einem Ablaufplan und leiten erste Schritte ein“, informierte Zühlke weiter. So seien für den Freitagabend, wie gewohnt, der Fackelumzug mit musikalischer Begleitung für die Kinder sowie ein Höhenfeuerwerk vorgesehen. Auch die beiden anderen Festtage sollen ablaufen „wie immer“ – unter der Voraussetzung, dass der Gesetzgeber weder eine Begrenzung in der Besucheranzahl noch Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes vorschreibt.

Feiern ohne Maskenzwang

Die Einschränkungen sind schlichtweg nicht kontrollierbar, meinte der Elstertrebnitzer. „Wir müssten einen Wachschutz beauftragen, der die Einhaltung aller Hygieneregeln kontrolliert, und das können wir einfach nicht finanzieren.“ Ein Dorf- und Kinderfest mit „Nasenbedeckung im Freien machen wir definitiv nicht mit“.

Ferner soll es keinen Zaun und sonstige Abriegelungen um das Festgelände geben, um die Besucheranzahl künstlich gering zu halten. „Das können und das wollen wir nicht“, so seine Worte. „Wenn wir feiern, dann richtig. Aber natürlich sind wir hier vom Landkreis und vom Freistaat mit den neuen Corona-Schutz-Verordnungen abhängig.“

Sportplatz hat sich als Festplatz bewährt

Im Gemeinderat herrschte über das Vorgehen weitgehend Konsens. Kathleen Berngruber (CDU) befand, „dass wir an unserem Dorffest festhalten sollten, wenn es irgendwie möglich ist.“ Fraktionskollege Thomas Zühlke schlug das alte Braugut Oderwitz als Festgelände vor, um größere Menschenansammlungen und Grüppchenbildung „zu entzerren“.

Doch zum einen sind die Felder rund um das Braugut bestellt, entgegnete der Bürgermeister, zum anderen müssten dort extra Toiletten aufgestellt werden. Das Gelände rund um den Sportplatz habe sich als Festplatz durchaus bewährt.

Spätestens in der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. Juli werde eine Entscheidung über das Dorffest gefallen sein. „Bis dahin wissen wir mehr und kommen hoffentlich in ein ruhigeres Fahrwasser“, so David Zühlke.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Haase