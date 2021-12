Elstertrebnitz plant wieder mit einem hauptamtlichem Bürgermeister

Elstertrebnitz

Nach mehr als 20 Jahren bekommt die Gemeinde Elstertrebnitz wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat einstimmig auf der Grundlage der erwarteten sächsischen Kommunalrechtsnovelle. Sie sieht vor, dass es in Kommunen unter 5000 Einwohnern keine ehrenamtlichen Bürgermeister mehr geben soll, es sei denn, die Gemeinde spricht sich aufgrund ihrer Verwaltungsstruktur oder finanziellen Lage dagegen aus. Die Gesetzesvorlage soll im Februar 2022 vom Landtag bestätigt werden.

30 000 Euro jährlicher Mehraufwand

Elstertrebnitz wolle und könne sich mit Beginn der nächsten Legislaturperiode wieder ein hauptamtliches Gemeindeoberhaupt leisten. „Wir sprechen hier von einem jährlichen Mehraufwand in Höhe von 30 000 Euro“, erläuterte die stellvertretende Bürgermeisterin Kathleen Berngruber (CDU) vor der Abstimmung.

„Mit 1300 Einwohnern sind wir zwar eine vergleichsweise kleine Kommune“, sagte sie. „Aber hier ist richtig viel los, und das Arbeitspensum konnte bisher nur bewältigt werden, indem der Bürgermeister fast seine gesamte Freizeit und seine Wochenenden dafür opferte.“

David Zühlke (CDU) beherrscht den Spagat seit 2015. Er war damals nach langer Krankheitsvertretung zum Nachfolger des verstorbenen Bürgermeisters Klaus Sommer gewählt worden. Hauptberuflich ist der 38-Jährige für die Arbeitssicherheit beim Vereinigten Sicherheitsunternehmen (VSU) am Dow-Standort in Böhlen zuständig.

Der Amtssitz des Elstertrebnitzer Bürgermeisters, die Gemeindeverwaltung. Quelle: Olaf Krenz

Von Bauhof und Kindergarten bis Strukturwandel

Das Straßendorf Elstertrebnitz mit seinen sieben Ortsteilen Elstertrebnitz (A-Dorf), Eulau (B), Tannewitz (C), Trautzschen (D), Greitschütz (E), Costewitz (F) und Oderwitz (G) erstreckt sich über eine Länge von rund sieben Kilometer. „Damit haben wir eine sehr aufwendige Verkehrssicherungspflicht“, führte Berngruber aus. Und sie nannte weitere Argumente für die Installation eines hauptamtlichen Bürgermeister.

So unterhalte Elstertrebnitz einen eigenen Bauhof sowie Immobilien, die teilweise sanierungsbedürftig sind. Die Gemeinde entwickle und vermarkte Wohnbaugebiete, betreibe eine Kindertagesstätte mit 88 Kindern und ist damit Arbeitgeber für elf Erzieherinnen und Sachpersonal, es gebe ein reiches Vereins- und Dorfleben.

„Nicht zuletzt sind wir Anrainerkommune der Mibrag und mit einem Partnerschaftsvertrag aneinander gebunden“, so Kathleen Berngruber. Das ziehe einen immensen Verwaltungsaufwand nach sich, ebenso wie das Beantragen von Fördermitteln für Bauprojekte, die Hochwasserabwehr und der Strukturwandel zum Kohleausstieg.

Dorf entwickeln und nicht nur verwalten

„Ein Bürgermeister muss immer greifbar sein“, so ihre Schlussfolgerung. „Das ist mit einem Ehrenamt nicht mehr zu bewerkstelligen.“ Sie erinnerte zudem an die „sehr harten Jahre“ der Haushaltskonsolidierung 2016 und 2017, als die Pro-Kopf-Verschuldung 435 Euro betragen hatte. Aktuell sei diese auf 184 Euro gesunken. „Das alles sind Gründe, um diesen Grundsatzbeschluss zu fassen. Wir brauchen einfach einen Ansprechpartner vor Ort, der die Geschicke leitet.“

Das unterschreibt Gemeinderat Hermann Göthel (CDU), der an „die Fülle an Aufgaben“ schon in der Amtszeit von Klaus Sommer erinnerte und, „wie viel Freizeit dafür draufgegangen ist“. Man brauche einen Mann vor Ort, der ansprechbar ist und sich um die Belange der Bürger kümmert. Die ständige Zunahme an Verwaltungsarbeit könne nicht nebenbei erledigt werden. Ein hauptamtlicher Bürgermeister bedeute zudem mehr Bürgernähe und mehr Lebensqualität für den Ort. „Wir wollen doch, dass unser Dorf nicht nur verwaltet wird, sondern sich entwickelt.“

Amtsinhaber tritt zur Wahl wieder an

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat am Donnerstagabend für diese Änderung aus. Damit korrigierte er auch einen entsprechenden Passus in der Hauptsatzung. Amtsinhaber Zühlke sowie seine Schwester, CDU-Gemeinderätin Mandy Einsle, hatten sich zuvor für befangen erklärt: Sie nahmen weder an der Diskussion noch an der Abstimmung teil.

Gewählt wird das neue Gemeindeoberhaupt am 12. Juni 2022, vorausgesetzt die Kommunalrechtsnovelle tritt rechtzeitig in Kraft. „Ich werde wieder kandidieren“, kündigte Zühlke noch am Abend der Ratssitzung an. „Gegen jegliche Spekulationen, in Pegau zu kandidieren, sage ich klipp und klar: Ich bleibe Elstertrebnitz treu.“

Neue Stelle für Sachbearbeiter ausgeschrieben

Mit der Einführung eines hauptamtlichen Bürgermeisters gehe eine Umstrukturierung der Verwaltungsarbeit in Elstertrebnitz einher. So wird schon die Stelle eines Sachberarbeiters/einer Sachberarbeiterin für Hoch- und Tiefbau, Liegenschaften sowie allgemeine Ordnungsangelegenheiten ausgeschrieben worden.

Diese soll ab dem 1. Juli 2022 in Teilzeit besetzt werden, so David Zühlke. „Wir wollen uns damit ein bisschen Arbeit aus Pegau zurückholen“, sagte er. Seit 2002 bildet Elstertrebnitz eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Nachbarkommune. Eine Bewerbung liegt in der Gemeindeverwaltung schon vor.

Von Kathrin Haase