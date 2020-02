Elstertrebnitz rechnet mit besseren Finanzen

Elstertrebnitz

Die kleinste Kommune im Landkreis ist Elstertrebnitz. Gerade einmal 1294 Einwohner waren zu Monatsbeginn in der Gemeinde verzeichnet. Trotz schwankender Haushaltlage blickt Bürgermeister David Zühlke ( CDU) mit einem recht gesunden Selbstbewusstsein auf die nächsten Monate.

David Zühlke (CDU) führt die Gemeinde Elstertrebnitz als ehrenamtlicher Bürgermeister. Quelle: privat

Warum schauen Sie mit Optimismus auf den Rest von 2020?

Die finanzielle Ausstattung der Gemeinde sollte in diesem Jahr besser sein. Wir bekommen wieder Geld vom Freistaat, die Schlüsselzuweisungen. Und dann sollte sich die Situation im Gemeindeamt normalisieren.

Was meinen Sie damit?

Seit November bin ich hier allein. Obwohl ehrenamtlich tätig, bin ich beinahe jeden Tag im Büro, zum Sprechtag am Dienstag fast rund um die Uhr. Das geht nur dank meines Arbeitgebers. Das ist schon eine enorme Belastung neben dem Beruf. Ich mache, was mir möglich ist. Sonst gibt es die Zusammenarbeit mit dem Pegauer Rathaus im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft.

Eingespieltes Team auseinandergerissen

Der Solopart hängt mit einem wesentlichen Tiefschlag von 2019 zusammen...

Das Schlimmste im Vorjahr war, dass beim Mann meiner Sekretärin eine schwere Erkrankung festgestellt wurde. Bei so einer Hiobsbotschaft reißt es einem den Boden unter den Füßen weg. Sie ist für seine Pflege ausgeschieden. Wir waren ein tolles Team, gut aufeinander eingespielt. Inzwischen, weil es weitergehen muss, wird an der Neubesetzung der Stelle gearbeitet.

Lief es für die Gemeinde wenigstens sonst gut?

Hinter Elstertrebnitz liegt ein ganz, ganz schweres Jahr. Weil wir als reiche Kommune eingestuft waren, haben wir keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Und wir mussten Gewerbesteuern in einer Größenordnung zurückzahlen, die für eine kleine Gemeinde wie uns den K. o. bedeuten könnte.

Warum kam der Knockout nicht?

Weil wir gut geplant und gewirtschaftet haben. Weil wir unsere Projekte dank Fördergeldern umsetzen konnten und dabei unsere geringen eigenen finanziellen Mittel ordentlich eingesetzt haben.

Erfolge vom vergangenen Jahr

Was war das für die Gemeinde wertvollste Vorhaben im Vorjahr?

Der Ausbau des Kindergartens, wir haben von 67 auf 84 Plätze erweitert. Das kostete knapp 410 000 Euro, mit Ausstattung, ein riesengroßer Brocken. Und ich muss noch mal einen großen Dank an die Erzieherinnen, die Mitarbeiter vom Bauhof sowie an die Eltern und die Firmen richten, weil ja während der geöffneten Einrichtung umgebaut wurde. Mit neuer Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt und zwei neuen Mitarbeiterinnen läuft es seit Jahresbeginn im größeren Haus.

In der Kindertagesstätte „Knirpsenland“ sind unter anderem das Dachgeschoss aus- und eine neue Rettungstreppe angebaut worden. Quelle: Olaf Krenz

Üblicherweise gibt es in Elstertrebnitz für solche Fälle eine Feier. Wann findet die statt?

Wir wollten uns nach der Umbauphase erst mal sammeln. Aber wir planen definitiv etwas. Wenn dann das Wetter wieder besser wird. – Allerdings muss ich sagen, wir haben wieder so viele Anmeldungen, auch aus der Umgebung, dass die Kapazität schon nicht mehr ausreicht, falls wir alle annehmen würden.

Was hat – in aller Kürze – 2019 noch geklappt?

Wir haben die vorletzte Etappe unseres großen Abwasserkanalprojekts umgesetzt und einen Anbau ans Feuerwehrgerätehaus für den zweiten CBRN-Erkunder (Messwagen für Gefahrenstoffe, d. A.) gebaut. Und es ist ein Radweg-Abschnitt im Ortsteil Eulau entstanden. Außerdem gab es zahlreiche Veranstaltungen und Feste, die Vereine, Gewerbetreibende und Interessengemeinschaften organisierten.

Vorhaben in der Kommune für 2020

Und das passiert in Elstertrebnitz auch in diesem Jahr?

Na klar, die Gemeinde lebt und gedeiht. Veranstaltungen in Eisenmühle, Sporthaus und Dorfcafé, Maibaumsetzen, Dorffest, Oldtimertreffen und Rentnerweihnachtsfeier sowie Weihnachtsmarkt gehören zum Programm.

So weit zur Kultur. Welche Investitionen der Kommune sind geplant?

Wir wollen das Abwasserbeseitigungskonzept mit dem Abschnitt 7.3 abschließen, sodass dann alle Einwohner im Innenbereich der Gemeinde an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Wir wollen die Ausstattung der Kita weiter modernisieren und den Spielplatz im Ortsteil Elstertrebnitz erneuern. Zudem soll das Wohngebiet I erweitert werden: mit einem Parkplatz, einer Wohnfläche für vielleicht zwei Häuser sowie einem Containerabstellplatz.

Zwei Häuser? Wird damit das Interesse von Bauwilligen befriedigt, wo Sie doch immer von größerer Nachfrage sprechen?

Natürlich nicht. Wir streben dafür ein neues Baugebiet von 20 000 Quadratmetern hinter dem Sportplatz an. Aber das dauert noch.

Das neue Elstertrebnitzer Oldtimer-Treffen steht für den 16. Mai 2020 im Kalender. Quelle: Mathias Bierende

Längerfristige Pläne für Elstertrebnitz

Das gilt sicherlich auch für den grundhaften Straßenausbau nach den Kanalarbeiten?

Aus Kosten- und Zeitgründen haben wir das in den letzten Jahren getrennt. Wann der Straßenausbau im Ortsteil Oderwitz kommt, hängt von Fördermitteln ab. Aber noch nicht 2020. Immerhin geht es allein bei den Baukosten um 2,2 Millionen Euro.

Und wie steht es um die geplante Sanierung des Sporthauskomplexes mit der Kegelbahn?

Das Projekt kostet circa 290 000 Euro, wobei wir wohl 170 000 Euro Leader-Förderung bekommen. Der Bescheid vom Landratsamt steht noch aus. Gebaut wird sicherlich erst im nächsten Jahr.

Elstertrebnitz liegt nicht weit vom Tagebau Profen. Zahlreiche Einwohner arbeiten beim Kohleförderer Mibrag. Welche Strukturwandel-Projekte will die Gemeinde gefördert haben?

Wir haben dazu die Bevölkerung um Beteiligung gebeten. Ehe ich darüber spreche, will ich den Katalog erst noch dem Gemeinderat vorstellen. Das soll in der nächsten Sitzung am 27. Februar passieren.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz