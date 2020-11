Elstertrebnitz startet Planung für neues Wohngebiet

Elstertrebnitz

Einen größeren Wurf plant die kleinste Kommune im Landkreis Leipzig: Elstertrebnitz will ein neues Wohnbaugebiet in Angriff nehmen. Zumindest wird mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Es geht um eine Fläche von rund 2,5 Hektar. „Dann müssen wir sehen, ob und wie wir es uns leisten können“, sagte Bürgermeister David Zühlke ( CDU). Schließlich gebe es auch andere teure Projekte. Der Gemeinderat votierte einstimmig dafür, das Planernetzwerk Pla.net aus Kemmlitz (Stadt Mügeln) die Unterlagen eines Bebauungsplans erarbeiten zu lassen.

Erster Planungsschritt – keine Reservierungen

Allerdings, bremste Zühlke in der Sitzung überzogene Erwartungen, befindet sich das Vorhaben momentan auf der allerersten Stufe. „Es ist noch lange nicht so weit, dass wir Grundstücke verkaufen können. Und es werden jetzt auch keine Reservierungen vorgenommen.“ Er rechnet mit anderthalb Jahren Zunächst gehe es darum, mit den Planern und den Anwohnern zu sprechen, wie die Aufteilung Gestaltung des Areals erfolgen kann. „Derzeit streben wir Bauflächen zwischen 800 und 1000 Quadratmeter an.“

Die Fläche für die angedachte neue Wohnbebauung befindet sich im Ortsteil Trautzschen. Quelle: Gemeindeverwaltung

Flächen von Gemeinde und vier Privaten

Der Großteil des Gebiets ist Gemeindeeigentum und befindet sich östlich vom Marktsteg, nördlich vom Sportplatz. „In der Nähe finden das Oldtimer-Treffen und das Osterfeuer statt, was so bleiben soll.“ Zudem stellen vier private Grundstückseigentümer angrenzende Bereiche bereit, so Zühlke. Auf Anfrage des CDU-Abgeordneten Hermann Göthel erklärte er, dass eine Straßenverbindung zum Marktsteg, der künftig als Radweg ausgebaut werden soll, nicht vorgesehen ist.

Grundstückspreis von Erschließung abhängig

Am liebsten wäre es dem Bürgermeister, die Baugrundstücke mit einem Preis von unter 100 Euro pro Quadratmeter anzubieten. „Ich weiß natürlich noch nicht, wie dann die Erschließungskosten sind.“ Die Planung für diese Arbeiten könnten in der nächsten Ratssitzung am 19. November vergeben werden. Bis zur tatsächlichen Ausschreibung wird noch einiges Wasser den Mühlgraben hinablaufen. Mit Blick auf Kommunen in der Region würde aber Elstertrebnitz wohl auch bei einem wesentlich höheren Limit kein Nachfrageproblem haben.

Änderung im Regionalplan wichtig

Noch ist das Areal im Regionalplan Westsachsen mit dem Vorrang Landwirtschaft beziehungsweise als Grünfläche eingetragen. „Doch mit der derzeit laufenden Fortschreibung soll die Änderung für eine Wohnbebauung erfolgen“, erklärte Zühlke. Der dem Regionalplan untergeordnete Flächennutzungsplan für die Gemeinde und die Nachbarstadt Pegau, erst im Juli genehmigt, greift dem schon vor.

Kein Muss, dass das Wohngebiet kommt

Zühlke legte noch einmal Wert darauf, dass mit den Planungen keine Entscheidung fällt, dass „definitiv ein Wohngebiet“ entsteht. „Wenn es für uns nicht geht, machen wir es nicht.“ Immerhin stehe in nächster Zeit erforderlicher Straßenbau an, der mit mindestens 2,2 Millionen Euro in den Etat drückt.

