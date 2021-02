Elstertrebnitz tagt zu Wohngebiet, Satzungen und Strukturwandel

Elstertrebnitz

Der Gemeinderat von Elstertrebnitz kommt am 25. Februar zur nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Diese beginnt 19.30 Uhr in der Turnhalle. Nach den Informationen des Bürgermeisters zum Geschehen in der Kommune können zunächst die Einwohner ihre Anliegen und Fragen vortragen.

Dann sollen die Abgeordneten den Auftrag zur Vermessung für die Erweiterung des Wohngebiets I vergeben. Beschlüsse sind auch zur Abwassersatzung und zur Feuerwehrsatzung vorgesehen. Beraten werden soll außerdem zu Strukturwandel-Projekten. Im Anschluss findet ein nicht öffentlicher Sitzungsteil statt.

Bürgermeister David Zühlke (CDU) weist auf das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung hin. Zudem sind beim Betreten der Turnhalle die Hände zu desinfizieren.

Von okz