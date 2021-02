Pegau/Elstertrebnitz

Viele Hände, schnelles Ende. Unter diesem Motto haben in dieser Woche neben den Bauhofmitarbeitern und den Grundstückseigentümern zahlreiche freiwillige Akteure gegen die Schneemassen gearbeitet. In der Elsterregion haben Vereine und Unternehmen dazu beigetragen, dass zunehmend mehr Straßen und Wege wieder beziehungsweise besser passierbar geworden sind. Wobei es noch kein „Ende“ gibt, weil längst nicht alles geschafft ist.

Pegauer Feuerwehr macht nach eigenem Hof weiter

Bei solch für hiesige Verhältnisse speziellen Situationen stehen die freiwilligen Feuerwehren niemals abseits. Als Kameraden in Pegau am Montag Schneeketten auf ihre Fahrzeuge aufzogen, musste der Hof am Gerätehaus geräumt werden. Das war zügig geschafft, sodass sich – auf Initiative von Vize-Wehrleiter Ronny Wiesner – die ehrenamtlichen Brandschützer, deren eigentlicher Job, etwa auf Baustellen, aufgrund der Witterung ruhte, weiteren Aufgaben zuwandten.

„Die Stadt hat für unsere Belange ein offenes Ohr, da können wir auch so etwas zurückgeben“, so Wiesner. Die Kameraden nahmen sich mehrerer Straßen und Einfahrten an. Und wiederholten die Aktion am Mittwoch und Donnerstag. Dabei schaufelten sie unter anderem das Dach der Sporthalle „Filze“ frei.

Schnee statt „drei tolle Tage“ im Karneval

Genug Zeit hatten auch die Faschingsjünger vom Pegauer Karneval-Klub. Weil sie ja corona-bedingt ihre „drei tollen Tage“ mit Weiber- und Jugendfasching sowie Umzug (Donnerstag bis Sonnabend) abgesagt hatten, fiel auch die Vorbereitung flach. „Nach dem Aufruf der Feuerwehr haben auch wir Karnevalisten uns verständigt“, sagt Präsident Heiko Günther. „Ich bin überrascht gewesen, wie viele sich beteiligt haben.“ Die Narren beräumten unter anderem Bushaltestellen und Parkflächen vom Schnee.

Starker Einsatz in Elstertrebnitz und beim Nachbarn

Technische Hilfestellung gaben nicht nur in Pegau einige Unternehmen. Hier beteiligten sich etwa die Firmen Keller, Waitz sowie Umwelttechnik & Wasserbau mit Räum- und Transporttechnik. Im benachbarten Elstertrebnitz waren Novasax, Baudienstleistungen Mehlhose, Schrott-Wetzel und U & W im Einsatz. In der Gemeinde haben ebenso die Feuerwehrleute zu Schippe und Schneeschieber gegriffen. Bürgermeister David Zühlke (CDU) dankt den Akteuren, inklusive Bauhof-Duo, nahezu täglich über die öffentliche Facebook-Gruppe. Und weil es auf dem Dorf so gut klappt, hat er die Technik zur Nachbarschaftshilfe nach Pegau geschickt.

