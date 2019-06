Elstertrebnitz

Die neuen sind zwar schon gewählt, doch die bisherigen Gemeinderäte dürfen in Elstertrebnitz noch einmal zusammenkommen. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 19.30 Uhr, im Veranstaltungsraum des Feuerwehrgerätehauses. Nach den Informationen des Bürgermeisters zum aktuellen Geschehen in der Kommune können zunächst die Bürger Anfragen stellen.

Radwegbau im Ortsteil Eulau auf der Agenda

Danach ist ein Beschluss zur Erhöhung des Kassenkreditrahmens geplant, um Liquiditätsschwankungen auszugleichen, sprich: zahlungsfähig zu bleiben, auch wenn etwa Fördermittel noch nicht eingehen. Dann ist vorgesehen, den Bürgermeister zur Auftragsvergabe für den Radwegbau im Ortsteil Eulau zu ermächtigen. Und schließlich geht es um den Verkauf eines Grundstücks im Ortsteil Oderwitz.

Zum Ende der öffentlichen Sitzung ist die Verabschiedung der Gemeinderäte vorgesehen, wobei es speziell um die Abgeordneten geht, die nicht mehr zur Wahl angetreten beziehungsweise nicht gewählt worden sind: Nils Dykerski, Detlef Eichelbaum, Bernd Wilhelm, Dirk Engelmann. Immerhin acht Volksvertreter führen ihr Amt weiter aus.

Von okz