Elstertrebnitz will Kanal-Großprojekt abschließen

Elstertrebnitz

Mehr als ein Vierteljahrhundert dauert dieses Elstertrebnitzer Großprojekt schon an. In diesem Jahr soll es nun abgeschlossen werden – die Erneuerung der Kanalisation in der kleinsten Kommune des Landkreises. Die 1994 begonnene und in jährlichen Abschnitten, mit einigen Pausen, durchgeführte Modernisierung des Abwassersystems wird nun im südlichsten Ortsteil Oderwitz vollendet. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend die Baufirma dafür ausgewählt.

Kanal für letzte drei Stichstraßen

Es geht noch um drei „Schluppen“ im sogenannten G-Dorf, wie Bürgermeister David Zühlke ( CDU) meinte, kleine Stichstraßen. Acht Unternehmen hatten sich die Ausschreibungsunterlagen angeschaut, vier schließlich ein Angebot abgegeben. Das günstigste stammt von der Firma Straßen- und Tiefbau Eilenburg. Mit 240 500 Euro liegt sie 94 000 Euro unter dem nächsten und fast 110 000 Euro unter dem teuersten Interessenten. Was vor allen Dingen auf eine kleine Gesamtstundenzahl – nur ein Drittel des Durchschnitts – und geringer kalkulierte Lohnkosten zurückzuführen ist.

Baufirma hat Erfahrung in Elstertrebnitz

CDU-Abgeordneter Jörg Jeremiasch bereitete dann auch der Stundenumfang Sorgen. Aber Zühlke verwies auf ausreichende Erklärungen zu Nachfragen und auf die Erfahrung der Nordsachsen. Hatten die doch bereits in den vorherigen vier Abschnitten Erfahrungen sammeln können. Weshalb Kathleen Berngruber ( CDU) wissen wollte, welche Nachträge, zusätzliche Kosten, da angefallen waren. „Zuletzt je einer“, meinte der Bürgermeister. Beide seien gerechtfertigt gewesen, weil Gebäude stabilisiert werden mussten. „Wir hatten bisher keine Probleme mit den Eilenburgern“, stellte er klar. Mit Einstimmigkeit beim Beschluss hofft der gesamte Gemeinderat auf die Fortsetzung.

Anschluss an die zentrale Kläranlage

In der Vergangenheit waren häufig bei den Arbeiten auch neue Trinkwasserleitungen vom zuständigen Verband ZBL verlegt worden. „Die gibt es hier schon“, so Zühlke. Eine weitere Pumpstation, die der Abwasserzweckverband „ Weiße Elster“ errichten müsste, ist ebenfalls nicht erforderlich. Deshalb muss die Gemeinde auf niemanden warten. „Die Firma steht schon in den Startlöchern. Sie kann also demnächst beginnen“, kündigte der Bürgermeister an. „Nach dem Abschluss sind dann alle Einwohner im Innenbereich an die zentrale Kläranlage angeschlossen.“

Von Olaf Krenz