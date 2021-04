Elstertrebnitz will mit Themenpark Strukturwandel erlebbar machen

Elstertrebnitz

Mehr Wohngebiete, mehr Zuzug von Familien mit Kindern: Elstertrebnitz gewinnt seit Jahren an Einwohnern. Um den Ort noch attraktiver zu gestalten und neue Freizeitmöglichkeiten zu schaffen, soll auf dem einstigen Krippengelände im B-Dorf (Ortsteil Eulau) ein Themenpark entstehen. Also eine Art Abenteuerspielplatz.

Sei etwa zehn Jahren liegt das rund 3500 Quadratmeter große Gelände brach. Noch in diesem Jahr aber, so hofft Bürgermeister David Zühlke (CDU), soll ein Großteil des Areals aufgeforstet werden. Auf dem anderen Teilstück will die Gemeinde Spielgeräte aufstellen lassen, die thematisch eng an den Strukturwandel der Region angelehnt sind.

Suche nach Fördergeld läuft

„Wir sind ja nun direkt vom Strukturwandel hier betroffen, daher kam die Idee zustande, einen entsprechenden Themenpark anzulegen“, begründet Zühlke das Vorhaben. Derzeit sei die Gemeinde auf der Suche nach Fördermittelgebern, wolle das Projekt aber noch in diesem Jahr stemmen. „Geschichte und Natur sollen erlebbar gemacht werden“, macht der Bürgermeister deutlich.

Daher sei auf einem Teilstück eine Aufforstung mit Obstbäumen und Sträuchern vorgesehen. Der Strukturwandel infolge des Kohleausstieges und der Nutzung erneuerbarer Energien wiederum werde mit Windrad, Mühle und Bergwerk, Förderband und Kohlebahn dargestellt und nachvollziehbar gemacht.

Wanderhütten ergänzen den Themenpark

Drei Wanderhütten aus Holz, ausgestattet mit Tischen und Bänken, sollen zum Ausruhen und fürs gesellige Beisammensein aufgestellt werden. „Somit wird die tägliche Gestaltung des Miteinanders und das Gemeindeleben in der Natur gleichsam vor dem Hintergrund der Erinnerung an die Bergbautradition und den Ausblick in die Zukunft ermöglicht“, heißt es in der Begründung der Fördermittelanträge.

Laut Zühlke sei der Themenpark eine große Bereicherung für das Miteinander in Elstertrebnitz. Gerade, weil so viele junge Leute in den vergangenen Monaten hier ihre neue Heimstatt gefunden haben.

Von Julia Tonne