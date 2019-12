Elstertrebnitzer Feuerwehr weiht Gerätehausanbau ein

Elstertrebnitz

Zwei Feiern gab es für die Elstertrebnitzer Feuerwehr am Sonnabend vorm 3. Advent. Vor der abendlichen Weihnachtsparty trafen sich die Kameraden schon vormittags am Gerätehaus. Dort wurde der Anbau eingeweiht, der die Stellfläche für den zweiten CBRN-Erkundungswagen liefert.

Mit der Ausstattung dieses Messfahrzeugs, das zum Katastrophenschutz des Landkreises gehört, werden chemische (C), biologische (B), radioaktive (R) und nukleare (N) Risiken erforscht (früher: ABC-Schutz) sowie Gefahrguteinsätze begleitet und kontrolliert.

Der Anbau ist im hinteren Bereich des Feuerwehrgerätehauses entstanden. Quelle: Olaf Krenz

Großes Engagement der Elstertrebnitzer

„Es ist nicht alltäglich, dass eine Wehr, zumal eine kleine wie unsere, zwei solche Erkunder hat“, sagte Bürgermeister David Zühlke ( CDU). Der ehemalige Wehrleiter ist jetzt immer noch Zugführer für die beiden Kat-Schutz-Fahrzeuge. Während andere Einheiten die Extra-Aufgaben nicht mehr schultern können, funktioniert das in Elstertrebnitz, hob er hervor.

Immerhin 22 der insgesamt 33 Aktiven in der Einsatzabteilung haben die besondere Qualifikation; im Einsatz wird ein Auto mit vier Kameraden besetzt. Während der normale Dienst (Schulung, Wartung,...) für die Feuerwehrleute an jedem zweiten Freitag stattfindet, absolvieren die CBRN-Kräfte noch mal so viele Ausbildungsstunden an jedem zweiten Donnerstag.

Deshalb konnte nach dem ersten Erkunder 2014 Anfang 2018 der zweite übernommen werden, so Zühlke. Und die Einsatzzahlen steigen. Musste das Fahrzeug 2017 zehnmal ausrücken, wurden beide 2018 schon 22-mal alarmiert. „Und in diesem Jahr sind es bis heute 30 Einsätze.“

Zur Galerie

Enorme Kostensteigerung bei Gerätehausanbau

Da wurde auch die Planung für den Gerätehausanbau gestartet, meinte er. Wobei Planer Hennig Gräber erinnerte, dass bereits 2012 der inzwischen verstorbene Bürgermeiser Klaus Sommer ( CDU) erste Ideen zu einer zusätzlichen kleinen Garage geäußert hatte.

Fürs neue Vorhaben sagte der Landkreis, der für den Katastrophenschutz verantwortlich ist, 75 Prozent Förderung zu. Zum Glück für die Gemeinde: Die Gesamtkosten für das Projekt, das eigentlich „nur“ eine Fahrzeughalle ist, stiegen von erwarteten 120.000 auf nun 186.000 Euro. Immerhin, so Zühlke, fiel die Bauzeit ein wenig kürzer aus. Den ersten Spatenstich hatte es am 16. Mai gegeben, also knapp sieben Monate zuvor.

Beigeordneter: „ Landkreis sehr, sehr dankbar“

Als Vertreter von Landrat Henry Graichen gratulierte dessen 1. Beigeordneter, Gerald Lehne (beide CDU), zur Einweihung. Er wisse um die Verantwortung und das Engagement der Kameraden auf solch einem Erkunder. Da gehöre viel Spezialwissen um Chemie und Biologie dazu. „Ich habe Riesen-Respekt vor Ihnen“, sagte Lehne. Der Landkreis sei „sehr, sehr dankbar“ für die Elstertrebnitzer, da außer ihnen nur noch die Erlbacher (Stadt Colditz) ein solches Fahrzeug betreuen. Aufgrund des großen Landkreises sei also auch das Einsatzgebiet enorm.

Er wünsche den Kameraden immer gute Ergebnisse und vor allem, dass sie immer gesund zu Familien und Freunden zurückkehren. „Um die Zukunft bei Ihnen ist mir nicht Bange“, meinte Lehne mit Blick auf die Jugendwehr, die 15 Mitglieder hat.

Von Olaf Krenz