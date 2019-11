Elstertrebnitzer Pfarrer fordert Dialog mit der AfD

Elstertrebnitz

Die Evangelische Landeskirche Sachsen hat eine große Chance vertan. Davon ist der langjährige Elstertrebnitzer Pfarrer Hermann Göthel überzeugt. Der Rücktritt des sächsischen Landesbischofs Carsten Rentzing Ende Oktober sei jedenfalls nicht nötig gewesen. Damit habe die Landeskirche die Möglichkeit verspielt, auch mit politischen Kräften wie der AfD zu reden.

Elstertrebnitzer Pfarrer: Mit der AfD reden

„ Rentzing wäre jemand gewesen, der den Dialog mit der AfD hätte aufnehmen können“, erklärt der 76-Jährige, der auch lange Jahre Vorsitzender der Diakonie Leipziger Land war. Es sei „unerträglich, dass wir als Kirche nicht bereit sind, mit der AfD zu reden“. Die Partei habe bei den letzten Wahlen immerhin ein Viertel aller Stimmen erhalten, „und wir wollen deren Argumente nicht wenigstens zur Kenntnis nehmen“.

Kirche muss sich Argumenten stellen

Göthel verlangt von der Kirche, sie solle sich den Argumenten der AfD stellen. „Auch wenn wir die nicht teilen, müssen wir uns damit auseinandersetzen.“ Es könne immerhin sein, „dass die in manchem Recht haben“. Die Kirche müsse sich den Problemen der Gesellschaft zuwenden, und dafür wäre der bisherige Landesbischof der richtige Mann gewesen.

Umgang mit Rentzing war wie ein Krieg

Der Umgang mit Rentzing – das sei wie eine Art Krieg gewesen. Rentzing, dem frühere Texte in einer rechten Zeitschrift sowie die Mitgliedschaft in einer Burschenschaft vorgeworfen wurden, habe die Einheit der Kirche durch sich gefährdet gesehen. Göthel, langjähriger Gefängnisseelsorger und auch heute noch Mitglied im Beirat der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen, gesteht Rentzing Fehler und eine Entwicklung zu, und zwar mit Blick auf die Bibel. „Alle zwölf Jünger hatten keine reine Weste.“ Und dass sich Rentzing als Konservativer verstanden habe, sei auch kein Makel. „Konservativ bedeutet eine gewisse Vorsicht, Dinge über Bord zu werfen, die sich bewährt haben.“

Elstertrebnitzer Pfarrer blutet das Herz

Wenn Hermann Göthel die aktuelle Entwicklung der Sächsischen Landeskirche betrachtet, „dann blutet mir das Herz“. Er ist seit 1962 in der Kirche aktiv. Damals begann der Geistliche mit dem Theologiestudium in Leipzig. Von 1973 bis 2008 war er Pfarrer in Elstertrebnitz. An seinen inneren Grundfesten ändern die aktuellen Auseinandersetzungen aber nichts. „Das bleibt auch weiterhin meine Kirche.“

Von Nikos Natsidis