Elstertrebnitzer erhält Ehrenkreuz für 70 Dienstjahre in der Feuerwehr

Elstertrebnitz

Seit seiner Jugend ist er Brandschützer. Damit kommt er jetzt auf 70 Dienstjahre in der Freiwilligen Feuerwehr Elstertrebnitz. Dafür ist Edgar Kirsch nun mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) ausgezeichnet worden. Bürgermeister und KFV-Chef David Zühlke (CDU) nahm die Ehrung des 85-Jährigen in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend vor. Er würdigte das „sehr seltene Jubiläum und die Verdienste“ des Kameraden.

Edgar Kirsch (M.) bei der Vorbereitung zum 75. Geburtstag der Feuerwehr Elstertrebnitz 2012. Vor dem (zu der Zeit) modernen Löschfahrzeug LF 10/6 präsentiert er mit dem damaligen Wehrleiter David Zühlke (l.) und Ralf Gorzitze die historische Handdruckspritze aus dem Jahr 1909. Quelle: Olaf Becher

Kirsch ist heute Alterspräsident der Elstertrebnitzer Wehr. Wenn seine aktive Zeit auch lange zurückliegt, erinnert er sich vor allem an die Hochwassereinsätze in seinem Heimatort, als Dutzende Kühe in der Aue vor dem Ertrinken gerettet werden mussten, an Strohfeimbrände und einen Scheunenbrand bei minus elf Grad Celsius. Als Ehrenmitglied verfolgt der Brandschützer die Belange der Elstertrebnitzer Kameraden bis heute mit großem Interesse.

Die LVZ hat im Juni 2012 ein Porträt über Edgar Kirsch veröffentlicht, als er die Ehrenmedaille für 60 Dienstjahre in der Feuerwehr Elstertrebnitz erhalten hat. Quelle: LVZ

Von Kathrin Haase