Elstertrebnitzer lassen Friedenstauben für die Ukraine fliegen

Elstertrebnitz

21 kleine weiße Friedenstauben sind am Dienstagnachmittag in den Elstertrebnitzer Himmel aufgestiegen. Im Namen der Gemeinde hatte Bürgermeister David Zühlke (CDU) zu einer Friedensaktion auf den Sportplatz eingeladen. Annähernd 250 Bürger folgten dem Aufruf. Kinder hatten Kerzen, Plakate und Fahnen in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb dabei, um ihre Solidarität zu zeigen.

Notunterkunft im Anglerheim

Zühlke ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg und für die Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk. „Vor allem die Kinder brauchen dringend unsere Hilfe“, so der Bürgermeister. Er machte sich gemeinsam mit Landrat Henry Graichen (CDU) für eine Notunterkunft in Elstertrebnitz stark. Dafür wurde das Anglerheim am Sportplatz hergerichtet, in dem noch in dieser Woche neun ukrainische Kinder und ein Betreuer aufgenommen werden sollen.

Spenden in Höhe von 15 000 Euro sind an den Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (2. v. r.) und Landrat Henry Graichen (2. v. l.) übergeben worden. Dabei stammen jeweils 5000 Euro für die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Elstertrebnitz von der Firma Schrott-Wetzel sowie privat von Geschäftsführer Marius Wetzel (l.) und Niederlassungsleiter Ronny Becker. Quelle: privat

Firmen- und Privatspenden

Für Betten, Mobiliar, Bekleidung und andere wichtige Dinge hat die Gemeinde Spenden im Gesamtwert von 15 000 Euro erhalten: je 5000 Euro von der Firma Schrott-Wetzel sowie privat von deren Geschäftsführer Marius Wetzel und Niederlassungsleiter Ronny Becker. Darüber hinaus sind mehrere Einzelspenden auf dem Konto eingegangen, wofür Zühlke sehr dankbar ist.

Landrat Graichen hob am Dienstag hervor, dass „auf Elstertrebnitz immer Verlass ist“ und dass der Landkreis „beieinanderstehen“ müsse, um die geplanten 5000 Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Derzeit seien rund 550 Ukrainer bei Privatleuten untergekommen. „Wenn ich als Kind früher das Wort Krieg hörte, war es für mich immer weit weg und unheimlich lange her. Doch plötzlich ist Krieg in unserer Nähe, und wir sehen täglich die Auswirkungen davon“, so Graichen.

Erfolgreiche Taubenzüchter aus Elstertrebnitz

„Welches Symbol ist besser geeignet, unsere Verbundenheit zu zeigen, als Friedenstauben aufsteigen zu lassen“, sagte der Bürgermeister. Die kleinen gefiederten Freunde stammen aus den Schlägen von Roland Härtig und Dietmar Blume in Elstertrebnitz. Beide züchten seit mehreren Jahrzehnten Tauben in verschiedenen Rassen und Farbschlägen. Sie haben auf Wettbewerben und Ausstellungen schon mehrfach Preise mit ihnen gewonnen. Zwölf Brieftauben hatte Härtig auf den Sportplatz mitgebracht, insgesamt besitzt er 50 Tiere. Neun Tauben ließ Dietmar Blume fliegen.

Zur Galerie Zu einer Friedensaktion hat die Gemeinde Elstertrebnitz für den 15. März auf den Sportplatz eingeladen. Vor 250 Menschen lassen Taubenzüchter ihre Friedenstauben in den Himmel aufsteigen, und es wird die ukrainische Flagge geschwenkt.

Brieftauben finden immer nach Hause

„Sobald wir sie aus den Käfigen lassen, drehen sie eine Runde über dem Platz und fliegen dann in Richtung Heimat“, meinte der Züchter. „Ich wohne gleich um die Ecke, theoretisch könnten sie auch laufen“, fügte er lachend hinzu.

Brief- oder Hochzeitstauben sind Sporttauben, die ursprünglich zur Übermittlung von Nachrichten gezüchtet und trainiert wurden, erzählte Blume. Aus diesem damals zweckdienlichen Grund entwickelte sich ein bis heute noch gern gepflegtes Hobby. Ohne Probleme können diese Tauben mehrere Hundert Kilometer zurücklegen und in ihren heimischen Schlag zurückfinden.

Von Kathrin Haase