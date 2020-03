Seit dieser Woche ist in Espenhain eine übergangsweise Kindertagesstätte in Betrieb. Sie soll die Zeit bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartens in Rötha überbrücken.

Seit dieser Woche kommen die ersten Kinder zur Eingewöhnung in die neue Interims-Kindertagesstätte in Espenhain: Seit dieser Woche kommen die ersten Kinder zur Eingewöhnung in die neue Interims-Kindertagesstätte in Espenhain: Kita-Leiterin Silvia Pudwell mit Elena (l.) und Emma Luis. Quelle: André Neumann