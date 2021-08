Eltern kritisieren Kita-Preise in Kitzscher

Kitzscher

Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) hat die Anhebung der Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten verteidigt. Die Kosten für die Familien waren zum 1. Juli deutlich gestiegen. Den Berechnungen, sagte der Bürgermeister auf Kritik, die Eltern in der Bürgerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung äußerten, liegen die reinen Betriebskosten zugrunde.

Eine Mutter und ein Vater aus einem Ortsteil von Kitzscher hatten die jüngste Anhebung der Kita-Beiträge kritisiert. Kitzscher liege mit den Preisen, die Eltern zu zahlen haben, in allen Positionen im Vergleich mit anderen Kommunen weit oben. „Dabei will Kitzscher immer kinderfreundlich sein. Viele Eltern verstehen das nicht“, sagte Annika Weiser.

Kitzscher hat maximale Prozentwerte

Die beiden kritisierten in dem Zusammenhang auch, dass Kitzscher den Familien die prozentual höchstmöglichen Anteile an den Betriebskosten auferlege. Schramm entgegnete, die Stadt trage den größten Anteil an den Kosten. Würde man den prozentualen Anteil für Eltern senken, so Schramm, würde das für den einzelnen ein paar Euro ausmachen, für die Kommune „vielleicht 50 000 bis 60 000“.

In Kitzscher kostet ein Platz in der Kinderkrippe bei Standardbetreuungszeit und ungekürztem Beitrag seit der jüngsten Erhöhung monatlich 286,73 Euro. Für einen Kindergartenplatz zahlen Familien 155,83 Euro. Die stärkste Steigerung von über 20 Prozent erfuhr der Elternbeitrag für einen Hortplatz. Hier liegt der Regelsatz jetzt bei 111,84 Euro.

In Neukieritzsch und Brandis kostet es weniger

Zum Vergleich: In Brandis steigen die Beiträge der Eltern ab September. Dann werden der Krippenplatz 200 Euro, der Platz im Kindergarten 100 Euro, der im Hort 65 Euro kosten. Auch die Gemeinde Neukieritzsch hat neue Preise beschlossen, die ab August gelten. Dort zahlen Eltern ebenfalls weniger als in Kitzscher: 250 Euro für die Krippe, 123,10 Euro für den Platz im Kindergarten, 66,48 Euro im Hort.

Schramm räumte angesichts der hohen Kosten gegenüber den Eltern ein: „Wir sind auch sehr unglücklich darüber.“ Das zurückliegende Jahr wolle er wegen der Corona-Pandemie nicht als Referenzjahr ansehen. Er mache aber keine Hoffnung, „dass wir nächstes Jahr die Preise senken“.

Von André Neumann