Elternkonferenz angekündigt: Weiter Streit um Zustände in Röthaer Kita

Rötha

Im Streit um die Situation an der Kindertagesstätte „ Regenbogenland“ bleiben die Fronten vorerst verhärtet. Das zeigte der erneute Auftritt von gut zwanzig Müttern und Vätern in einer Sitzung des Stadtrates. Die Stadt bemüht sich derweil aber offenbar um eine Entschärfung und Lösung der Situation.

Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) kündigte an, dass er das Gespräch mit dem Elternrat gesucht habe und am 25. November zu einer Konferenz mit Elternvertretern einladen wolle. Was schon deshalb nicht ganz einfach sein dürfte, weil es in der aktuellen Debatte, die sich vor allem um das Betreuungskonzept und den Umgang der Kita-Leitung mit Personal und Eltern dreht, in der Elternschaft und auch im Elternrat unterschiedliche Auffassungen gibt.

Anzeige

Ursprünglich hätten Besucher am Donnerstagabend gar nicht zu Wort kommen sollen, die Bürgerfragestunde war wegen der Corona-Situation gestrichen worden. Auf Antrag der AfD und mit den Stimmen aller Abgeordneten wurde sie dann doch noch auf die Tagesordnung gesetzt, offenbar wusste man drin, wo der Rat zunächst hinter verschlossenen Türen beriet, um die wartenden Eltern vor der Tür.

Stadt beschäftigt mehrere Leih-Erzieher

Die sprachen erneut über ihre Sorgen, eine mehrfach geäußerte besteht offenbar darin, dass der Kita weiter qualifiziertes Personal verloren gehen könnte. Der Bürgermeister wies das zurück, sagte, er habe von weiteren Kündigungsabsichten nichts gehört. „Ich gehe davon aus, dass wir den Personalbestand behalten werden“, sagte er.

Das Stadtoberhaupt blieb bei seiner Einschätzung, dass 75 bis 80 Prozent der befragten Erzieherinnen und Erzieher das offenen Betreuungskonzept mittragen und „mit der Leitung können“. Personalgespräche habe er mit 16 Mitarbeitern geführt, laut Internetauftritt der Stadt hat die Kindertagesstätte 26 Erzieherinnen und Erzieher.

Von denen in den zurückliegenden Monaten offenbar etliche durch Leihpersonal ersetzt werden mussten. Bis Oktober gab die Stadt dafür 93 000 Euro aus.

AfD-Antrag von der Tagesordnung genommen

Eltern bezweifelten die Darstellung über die Zufriedenheit des Personals und forderten anonyme Befragungen. Eichhorn schloss das für seine Personalgespräche aus. Dem Vernehmen nach sollen anonyme Mitarbeitergespräche später im nichtöffentlichen Teil der Beratung noch einmal Thema gewesen sein. Durchführen könnte sie ein Beratungsunternehmen, das ohnehin von der Stadt beauftragt ist, den Klärungsprozess um den Kindergarten zu begleiten.

Die vermeintliche schnelle Lösung der Probleme durch Rückkehr zum früheren, geschlossenen Betreuungskonzept wird es vorerst nicht geben. Der darauf abzielende Antrag der AfD wurde mit den Stimmen aller anderen Fraktionen von der Tagesordnung genommen. Beantragt hatte das die Fraktion „Initiative für Rötha“.

Aus deren Sicht sollten erst die Elternschaft angehört und Alternativen bewertet werden, bevor über das geeignetste Konzept entschieden wird. Aus Sicht der Fraktion seien bei der Umstellung vom geschlossenen auf das offene Konzept durch die Kindergartenleitung Fehler gemacht worden, die zu den aktuellen Vorfällen und zur Unzufriedenheit bei Eltern und Personal geführt hätten.

Von André Neumann