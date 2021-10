Emmauskirchgemeinde will Bornaer „Marienkäfer“ kaufen

Borna

Kinder sind laut. Dass ist so normal wie gut, sagt Pfarrer Reinhard Junghans von der evangelischen Emmauskirchgemeinde Bornaer Land. Problematisch ist es dann aber doch, wenn 15, 17 Kinder in einem Raum herumtoben. Das ist bei den „Marienkäfern“, der Bornaer Kindertagesstätte in kirchlicher Trägerschaft, nicht anders. Deshalb, so Junghans, müsse der Lärmschutz in dem Gebäude in der Thomas-Müntzer-Straße saniert werden.

Es geht nicht nur um Lärmschutz

Dabei geht es nicht nur um den Lärmschutz. Auch der Fußboden müsste saniert werden und die Fenster. Das aber kostet Geld, und hier wäre die Kommune in der Pflicht, so Junghans. Er hat sich deshalb an die Stadtverwaltung gewandt. Die Signale, die von dort kommen, seien aber bisher wenig ermutigend.

Kein Geld für die „Marienkäfer“

Nicht unbedingt, weil die Stadt gegen eine zeitgemäße Ausstattung des Marienkäfer-Kindergartens ist. Die Finanzplanungen sind aber abgeschlossen, die Stadt Borna hat einen gültigen Haushalt, in dem Geld für die „Marienkäfer“ schlichtweg nicht vorgesehen ist. Das bestätigt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Zudem sei der Handlungsdruck an anderer Stelle schlichtweg größer, etwa in der Grundschule Neukirchen oder auch bei der Turnhalle West.

Kauf als zweite Option

Pfarrer Junghans sieht deshalb eine zweiter Option, um die „Marienkäfer“ in Ordnung bringen zu können. Lärmschutz sei nicht unbedingt ein Luxus („Das wird heute bei jedem Neubau gemacht.“). Schließlich führe das – prinzipiell erfreuliche – Kindergeschrei wiederum zu einem höheren Geräuschpegel durch die Erzieherinnen und so weiter. „Wir würden die Kita auch kaufen.“ Zwar ist derzeit unklar, wie hoch ein Kaufpreis wäre, er dürfte aber durchaus im sechsstelligen Bereich liegen. Geld, das eine Gemeinde wie die in Borna natürlich nicht mit dem Klingelbeutel zusammenbekommt. „Das müssten wir zwischenfinanzieren“, so Junghans, wozu auch die Genehmigung des Dresdner Landeskirchenamtes notwendig wäre. Aber das wären Hürden, die die Gemeinde nehmen könnte.

Seit 2004 in kirchlicher Trägerschaft

Die „Marienkäfer“, seit 2004 in kirchlicher Trägerschaft, sollen nicht die einzige Kindertagesstätte der Emmauskirchgemeinde bleiben, zu der auch Neukieritzsch, Lobstädt und Kahnsdorf gehören. Mit Blick auf ein neues Wohngebiet in Kahnsdorf bestätigt Junghans Überlegungen für die Errichtung einer weiteren kirchlichen Kindertagesstätte. Dort sollen 150 Eigenheime entstehen. Das bedeute in den nächsten Jahren mindestens 150 Kinder oder auch mehr, weil pro Familie rein statistisch von 1,4 Kindern auszugehen sei. Es gebe in Kahnsdorf auch ein Grundstück, das sich grundsätzlich dafür nutzen lasse, sagt der Pfarrer.

Ursprüngliche Pläne

Ursprünglich hatte die Emmauskirchgemeinde Pläne, eine weitere kirchliche Kindertagesstätte an der Bornaer Kunigundenkirche zu errichten. Für Pfarrer Junghans ein nahezu idealer Standort, weil die Kita dann auch einen großen Raum, eben die Kirche nutzen könnte. Das aber ist nicht möglich, weil es an der Kirche Gräber mit Toten aus dem Ersten Weltkrieg gibt und der Denkmalschutz ohnehin zu einem schwierigen Partner geworden wäre, wenn es um Veränderungen um Umfeld der Kirche ginge. Die Sanierung der Kunigundenkirche war erst im vorigen Jahr abgeschlossen worden.

Von Nikos Natsidis