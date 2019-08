Kurzfristig kann der Forstbezirk Leipzig eine Ausbildungsstelle besetzen. Die Ausbildung zum Forstwirt beginnt planmäßig am 1. September; ein Start einige Tage nach diesem Termin sei aber möglich, sagt Forstdirektor Andreas Padberg, der den Sachsenforst-Bezirk Leipzig leitet. Pro Lehrjahr bilde man fünf Forstwirte aus. Die Bewerberzahlen seien auch in diesem Jahr dreistellig gewesen. Die künftigen Azubis habe man aus diesem Bewerberfeld längst ausgewählt, doch habe krankheitsbedingt ein Vertrag jetzt aufgehoben werden müssen. Die praktische Ausbildung erfolgt in der Ausbildungsstätte Colditz.

Bewerbungen an: Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Leipzig, Heilemannstraße 1, 04277 Leipzig, Telefon 0341/860800, Mail: poststelle.sbs-leipzig@smul.sachsen.de. Informationen zum Berufsbild und zu den Anforderungen finden sich hier.